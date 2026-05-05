NBA季後賽》愛德華茲火速復出拿18分 灰狼次輪G1險勝馬刺

灰狼一哥愛德華茲（右）。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards ）在季後賽次輪G1火速復出拿18分，團隊有6人得分達雙位數，在客場以104：102逼退馬刺，系列賽取得1：0領先。

愛德華茲在系列賽首輪對上金塊的第4戰弄傷膝蓋，原本推估最快在次輪第3戰復出，但他今天提前回歸火線，從板凳出發希望能助隊一臂之力，他上半場出賽11分鐘就拿7分，上半場打完與馬刺戰成45：45平手。

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溫班亞瑪雖送出7籃板、7阻攻，展現年度最佳防守球員的本領，但他進攻大熄火，三分球5投盡墨，只拿6分，哈波（Dylan Harper）替補拿11分最佳，卡瑟爾（Stephon Castle）的10分。

溫班亞瑪的低迷進攻狀態未解，讓馬刺在決勝節還陷入落後，灰狼則是陸續有球員跳出來得分，在中後段靠著康利（Mike Conley）三分球、藍道（Julius Randle）中距離進球，率隊從平手僵局中突圍，將分差擴大至97：88。

哈波雖在最後30.9秒灌進2分，助馬刺追到只差2分，且灰狼下一波進攻沒進，但馬刺搶下關鍵籃板後擁有最後一擊機會，只是外線絕殺出手彈框而出，灰狼以104：102勝出。

灰狼以藍道的21分最佳，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和香農（Terrence Shannon Jr.）各有16分，康利和里德（Naz Reid）各有12分。馬刺「法國怪物」溫班亞瑪繳出大三元，送出15籃板、12阻攻，但今天17投5中只拿11分，哈波18分，錢帕尼（Julian Champagnie）和卡瑟爾各有17分。

溫班亞瑪。（法新社）

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