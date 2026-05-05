自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》愛德華茲火速復出拿18分 灰狼次輪G1險勝馬刺

2026/05/05 12:24

灰狼一哥愛德華茲（右）。（法新社）灰狼一哥愛德華茲（右）。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards ）在季後賽次輪G1火速復出拿18分，團隊有6人得分達雙位數，在客場以104：102逼退馬刺，系列賽取得1：0領先。

愛德華茲在系列賽首輪對上金塊的第4戰弄傷膝蓋，原本推估最快在次輪第3戰復出，但他今天提前回歸火線，從板凳出發希望能助隊一臂之力，他上半場出賽11分鐘就拿7分，上半場打完與馬刺戰成45：45平手。

溫班亞瑪雖送出7籃板、7阻攻，展現年度最佳防守球員的本領，但他進攻大熄火，三分球5投盡墨，只拿6分，哈波（Dylan Harper）替補拿11分最佳，卡瑟爾（Stephon Castle）的10分。

溫班亞瑪的低迷進攻狀態未解，讓馬刺在決勝節還陷入落後，灰狼則是陸續有球員跳出來得分，在中後段靠著康利（Mike Conley）三分球、藍道（Julius Randle）中距離進球，率隊從平手僵局中突圍，將分差擴大至97：88。

哈波雖在最後30.9秒灌進2分，助馬刺追到只差2分，且灰狼下一波進攻沒進，但馬刺搶下關鍵籃板後擁有最後一擊機會，只是外線絕殺出手彈框而出，灰狼以104：102勝出。

灰狼以藍道的21分最佳，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和香農（Terrence Shannon Jr.）各有16分，康利和里德（Naz Reid）各有12分。馬刺「法國怪物」溫班亞瑪繳出大三元，送出15籃板、12阻攻，但今天17投5中只拿11分，哈波18分，錢帕尼（Julian Champagnie）和卡瑟爾各有17分。

溫班亞瑪。（法新社）溫班亞瑪。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中