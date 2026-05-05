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MLB》村上宗隆生涯前14支長打皆全壘打創百年來最狂 153打席才敲二壘安

2026/05/05 13:39

MLB》村上宗隆生涯前14支長打皆全壘打創百年來最狂 153打席才敲二壘安村上宗隆。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕白襪日本重砲村上宗隆今天在第4局擊出兩分砲，本季第14轟出爐，單場3安猛打賞，包含擊出今年第一支二壘安打，幫助白襪隊在客場以6比0完封天使。

村上宗隆第4局面對天使王牌投手索里安諾（José Soriano），鎖定一顆偏高的98.1英里四縫線速球（約157.8公里），擊出中外野兩分砲，這一轟的擊球初速為109英里（約175.4公里），飛行距離為429英尺（約130.7公尺）。

村上宗隆在第6局揮出右外野二壘安打，這是村上在大聯盟生涯第153個打席才出現二壘安打。村上宗隆第8局又擊出一壘安打，全場4打數敲3安，進帳2分打點，跑回3分，選到1次保送，賽後打擊率為2成40，整體攻擊指數（OPS）為0.961。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）在社群媒體X上指出，村上宗隆生涯在大聯盟前14支長打都是全壘打，這是自1900年以來，大聯盟球員生涯開局最長紀錄。若以單一賽季來算，這是第二長的紀錄，僅次於1955年前洋基球星羅賓森（Eddie Robinson）賽季前15支長打都為全壘打的紀錄。

對於擊出旅美首支二壘安打，村上宗隆賽後受訪笑說，「因為好久沒打出二壘安打，所以跑壘轉彎時感覺很難。真的是好久沒有的感覺了。」

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