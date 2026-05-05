全障運開幕演唱會今午1點起搶票 畢書盡鼓勵「用自己的方式前進」

人氣歌手畢書盡（左起）、新北市副市長劉和然今共同宣傳2026全障運開幕典禮演唱會卡司陣容與線上索票方式。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕2026年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市登場，新北市府今公布23日在新莊體育館舉辦開幕演唱會的卡司，包含人氣歌手畢書盡、美聲天后周蕙，今午1點起線上索票，畢書盡今到場鼓勵大家不被定義限制，用自己的方式前進，並與新北市副市長劉和然邀請全民參與開幕，見證盛會。

劉和然表示，自己也很喜歡運動，可以展現正向能量，當看到自己（台灣）選手在比賽就會很期待，像「昨天在日本職棒的投手（徐若熙）雖然有點失常，你也會心疼」，他就是沒有國際界線、很容易情感交流的賽會，所以承辦全障運，今年仍強調「運動平權」，每個人的運動條件或許有些差異，可是應該給他相同的參與機會、可以被看見，這是這次最大主軸。

請繼續往下閱讀...

他說，開幕典禮除有運動員相關訊息以外，也用音樂跟藝術演出，呈現運動的活力跟熱情，盼民眾到現場為選手加油，「無礙逐光初心閃耀群星夜」演唱會地點在新莊體育館，因人數有限，僅開放3500位，平日賽會則皆歡迎民眾來為選手加油。

畢書盡說，他在全障運選手身上，重新理解「專注」這件事情，當一個人願意把全部的心意都放在一件事情時，其實條件就不再是最重要的，這次的活動精神（無礙逐光），他覺得蠻適合近期的新歌《半途中》，這首歌想傳達給大家的，是不被定義限制，然後相信自己，鼓勵大家「用自己的方式前進」。

新北市體育局說明，演唱會卡司包括畢書盡，以溫暖且富感染力的歌聲詮釋賽會精神，還有周蕙、新生代人氣唱作團體U:NUS、人氣女團幻藍小熊GENBLUE等藝人，結合舞台視覺，打造充滿感動與力量的開場演出，演唱會採「線上登記、抽籤入場」，共3500位名額，自今午1點起至5月10日晚上6點止，開放民眾線上報名（https://bao-ming.com/eb/content/7015），抽籤結果預計5月15日以電子郵件通知。

畢書盡（右）鼓勵大家不被定義限制、相信自己，用自己的方式前進。（記者黃政嘉攝）

新北市副市長劉和然說，今年全障運強調「運動平權」。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法