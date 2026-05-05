全大運拳擊》「我真的很想幫他拿冠軍」哥哥冥誕奪金 郭怡萱情緒激動落淚

郭怡萱。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕清華大學女將郭怡萱今天在全大運拳擊女子51公斤級金牌戰以4：1擊敗北市大學劉宇珊，進帳生涯首面全大運金牌，賽後她難掩激動情緒落淚，由於今天適逢哥哥冥誕，她想把這面金牌獻給他。

郭怡萱過去原本為田徑選手，但她的哥哥在她國一時因獵槍走火意外身故，讓她心情大受打擊，後來希望能延續哥哥的興趣而開始打拳，近年也逐漸在國際賽繳出成績。

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「今天是我哥哥生日，他已經過世了。我會打拳擊，其實也是因為他，還有國中田徑教練也推薦我，所以我才堅持到現在。」郭怡萱提到，由於前兩年沒能在全大運拿到第1，今天能夠做到，情緒真的很激動，「因為我真的很想幫哥哥拿冠軍。」

郭怡萱過去在全大運最佳成績為2024年的銀牌，這次如願在大運會摘金，賽後她釋放壓力，難掩激動情緒落淚，她提到，主要是前兩年的失利讓她對於大運會有些恐懼，「但這次一場比一場還要更自信，而且還有隊上的成績也都一起上來，終於一起回到決賽舞台。」

提到近年來進步之處，郭怡萱認為，主要在肌力、體力方面進步不少，現在打到第3回合還是能夠跟人家拚，她提到，接下來將繼續為亞運決選備戰，同時還有世界拳擊聯盟（WB）的賽事，一刻都不能鬆懈，

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