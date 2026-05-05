MLB》相隔近1個月摘勝投 山本由伸本季首局防禦率破7仍待改善

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天交出6局失3分、賞8次三振的優質先發，幫助道奇在客場以8比3擊敗太空人，山本由伸收下本季第3勝。山本由伸今年首局的防禦率為7.71，這也讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，「今年他可能確實有在第一局比較辛苦的傾向。」

山本由伸此戰首局用28球，被2安、丟1次保送，外加1次暴投，共失掉2分。第2局起回穩，只在第5局被太空人菜鳥柯爾（Zach Cole）敲出陽春砲掉分。山本由伸仍用95球投完6局投球工作，交出本季第6場優質先發。

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總計山本由伸主投6局被敲5安，包含1轟，失掉3分，賞8次三振是本季最多，丟1次保送，另有1次暴投，收本季第3勝，賽後防禦率為3.09。這是山本由伸自美國時間4月7日之後，相隔近1個月收下勝投。

山本由伸今年賽季7場先發，本季失掉16分中，有6分集中在第一局，本季首局的防禦率是偏高的7.71，被打擊率3成08，每局被上壘率（WHIP）為1.57。

日媒《產經體育》報導，山本由伸表示，「第一局有點太用力，那是最困難的地方。我一邊尋找剛剛好的出力感，一邊慢慢抓到節奏。總之第一局表現不好，所以之後會多做分析，在自己心中整理並加以改善。」

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