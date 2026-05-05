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全大運體操》政大廖奕淳訓練兼顧課業 傷癒復出奪全能金牌

2026/05/05 15:10

廖奕淳。（全大運辦公室提供）廖奕淳。（全大運辦公室提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕政治大學新鮮人廖奕淳，去年十月雲林全運會地板賽前練習造成左膝韌帶拉傷，歷經半年多恢復與訓練調整，她在115年中央全大運競技體操公開女生組個人全能，以些微差距勝過輔仁大學「體操精靈」丁華恬。

「真的很替奕淳感到開心，既是大一新鮮人，又是全運會那個傷滿嚴重的，將近半年多的時間恢復，目前已經復原差不多，但還是有些技術跟心理層面的部分，特別是心理或多或找有些陰影。」廖奕淳的指導教練林祥威表示，這半年來除了維持肌力訓練與修復，在心理重建方面，特別回歸基本動作，把基本面執行好，難度慢慢一點一點加上去，不要去想太多當時受傷的動作，漸漸地那些難度動作，她就可以做出來。

廖奕淳這天個人全能地板12.1分、跳馬12.866分、高低槓11.633分與平衡木12.566分，總和49.165分，丁華恬則是地板12.033分、跳馬12.000分、高低槓11.7分和平衡木12.733分，總分48.466分收下銀牌，無緣四連后，銅牌是國北教大賴品儒的48.199分。

「一開始受傷時，完全幾乎沒辦法練，因為發炎也會引起發燒，就休息了一陣子，練很多腳的肌力做復健。」廖奕淳覺得心理克服方面，起初還是會滿擔心執行地板動作，「那個動作也練很多年了，相信自己一定可以做得到，這不是多麼可怕的一個動作。」

目前就讀政大資訊科學系的廖奕淳，延續高中時間管理與自律專注的心態，把握練習與修復的時間，努力兼顧著課業和訓練，「跟高中相比，增加禮拜天過去可能是休息時間，那現在變成禮拜天練習，就會變成要把握好其他時間休息，調整好身體狀況準備練習。」

今年適逢亞運年，廖奕淳期許盡快恢復到受傷前的狀況，「全能早日突破51分，因為我停在這個分數滿久了，每次每一項都會有一些小失誤，造成分數沒辦法上去，所以希望持續進步。」

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