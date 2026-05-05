MLB》落後5分還派「救命解藥」鄧愷威登板！太空人記者曝巨大危機

鄧愷威。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天只休1天後再度登板，面對衛冕軍道奇繳出後援2局無失分好投，然而這也讓《The Athletic》太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）撰文點出太空人投手群目前的巨大困境。

鄧愷威是太空人總管布朗（Dana Brown）休季引進的6位大聯盟合約投手之一，在已經出賽的5人中合計繳出6.07防禦率，若扣掉鄧愷威則會暴漲至7.19。羅姆直言，鄧愷威是少數的救命解藥，他是太空人牛棚中可能僅有的3位高張力後援投手，太空人牛棚目前防禦率為全大聯盟最差的6.22。

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鄧愷威曾在4月29日被調去先發，原先也計畫要在台灣時間5月4日登板先發，然而太空人卻在3日時為了擊敗紅襪，讓鄧愷威「中3日」之下又登板後援投了23球，導致先發計劃破局，更進一步導致太空人近2場比賽的投手大混亂。由於鄧愷威4日無法登板，迫使總教練艾斯帕達不得不更操布魯博（AJ Blubaugh）、阿布瑞尤（Bryan Abreu）等投手。

而鄧愷威今天又在球隊落後5分的情況下，竟然又被派上場投2局用31球，羅姆直言，這更凸顯艾斯帕達現在的窘境，也就是被迫在一場幾乎必輸的比賽中啟用勝利組牛棚戰力，因為如果換其他人上場，可能會傷害到他們的健康。而這樣的調度也幾乎能確定鄧愷威在明、後天都無法再出賽，讓太空人面對道奇更居劣勢，同時本來就已經不堪一擊的投手群，將承受更巨大的壓力。

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