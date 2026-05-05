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TPBL》助攻城獅搶下關鍵勝利 劉丞勳奪單週MVP

2026/05/05 15:40

劉丞勳奪單週最佳球員。（TPBL提供）劉丞勳奪單週最佳球員。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕TPBL例行賽最後一週（第27週）單週最有價值球員（MVP）由劉丞勳拿下。新竹御嵿攻城獅上週迎來主場3連戰，劉丞勳在關鍵時刻挺身而出，3場比賽場均繳出15.3分、3籃板、1抄截，效率值14.3，正負值+14，幫助球隊完成3連勝，成功以例行賽第3名之姿晉級季後賽。

其中最關鍵的一戰，為週三對戰新北國王的「第三名保衛戰」。此役勝者即可確定晉級席次，雙方開局競爭激烈，國王一度掌握節奏。進入第二節後，劉丞勳逐漸進入狀態，多次利用切入製造犯規、站上罰球線，單節攻下10分，帶動球隊反攻氣勢並奠定勝基。最終他全場繳出22分、4籃板，不僅刷新個人生涯得分新高，也幫助攻城獅以 98：78 擊敗國王，順利鎖定季後賽門票。

週末接連迎戰台北台新戰神與高雄全家海神，儘管對手皆已無緣晉級，但仍全力應戰。攻城獅則延續氣勢，順利收下兩場勝利，完成上週主場3連勝，也為例行賽畫下完美句點。

賽後劉丞勳表示：「從賽季初到現在，我每一場都告訴自己要做好準備，因為不知道機會什麼時候會來。當教練讓我上場，就全力去執行，機會是你的就是你的。」他也用實際表現證明，當機會來臨時，已準備好站上舞台，菜鳥賽季，劉丞勳在例行賽最後一週把握住屬於自己的時刻，也成為攻城獅挺進季後賽的重要推手。

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