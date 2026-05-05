自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

路跑》NS RUN半程馬拉松11/22開跑 新增「女神先行」、「家庭共跑」組別

2026/05/05 15:42

南山人壽半程馬拉松今天舉行報名啟動記者會。（記者吳孟儒攝）南山人壽半程馬拉松今天舉行報名啟動記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕南山人壽今天舉辦「2026 NS RUN 南山人壽半程馬拉松」報名啟動記者會，今年邁入第三年，將擴大規模，新增家庭共跑，另外10公里和21公里賽事也新增「女神先行」組別，更取得AIMS國際賽道認證，邀請跑者11月22日一同到總統府前，為永續健康而跑。

南山人壽董事長尹崇堯在記者會中表示，南山人壽致力落實「永續健康領航者」承諾，從推動健康守護圈開始，讓保險的意義從「事後理賠」走向「事前預防」，近年更透過舉辦路跑賽事，希望帶動全臺的家庭，為自己、為親愛的家人、為下一個10年或20年累積健康資本，他也將親自下場跑21公里的半程馬拉松。

今年3K組別分為健跑組與健走組，並安排於上午9點起跑，希望降低參與門檻，讓家中的長輩、孩子與家人，可以一起走出戶外。另外，「女神先行」的設計，是讓女性選手在21公里與10公里享率先起跑10分鐘、並有專屬配色獎牌及完賽後快速通關等多項禮遇，希望鼓勵更多女性跑者加入路跑行列。

南山人壽表示，此次賽事預計透過「三段式公益行動」讓善的循環從賽道延伸。賽前號召民眾支持偏鄉教育；賽事當天，南山人壽將向南山村採購在地農產支持部落經濟，並開放跑者現場參與認購，並將部分物資轉贈弱勢團體，擴大公益影響力。同時，將邀請五峰國小及南澳國小兩校共60位小朋友免費參賽，希望藉此讓孩子們擴展視野、豐富體驗。

首屆賽事規劃NS RUN 100榮譽榜，將取男、女總排前50名，共百名選手登上榮譽榜，可享有明年賽事保障名額、優先起跑等尊榮禮遇，還有NS RUN 100專屬賽衣和號碼布，號召實力跑者踴躍報名。即日起至9月14日止開放報名，詳細資訊請參考：www.nanshanrun.com 。

南山人壽半程馬拉松今天舉行報名啟動記者會。（記者吳孟儒攝）南山人壽半程馬拉松今天舉行報名啟動記者會。（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中