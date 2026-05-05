路跑》NS RUN半程馬拉松11/22開跑 新增「女神先行」、「家庭共跑」組別

南山人壽半程馬拉松今天舉行報名啟動記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕南山人壽今天舉辦「2026 NS RUN 南山人壽半程馬拉松」報名啟動記者會，今年邁入第三年，將擴大規模，新增家庭共跑，另外10公里和21公里賽事也新增「女神先行」組別，更取得AIMS國際賽道認證，邀請跑者11月22日一同到總統府前，為永續健康而跑。

南山人壽董事長尹崇堯在記者會中表示，南山人壽致力落實「永續健康領航者」承諾，從推動健康守護圈開始，讓保險的意義從「事後理賠」走向「事前預防」，近年更透過舉辦路跑賽事，希望帶動全臺的家庭，為自己、為親愛的家人、為下一個10年或20年累積健康資本，他也將親自下場跑21公里的半程馬拉松。

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今年3K組別分為健跑組與健走組，並安排於上午9點起跑，希望降低參與門檻，讓家中的長輩、孩子與家人，可以一起走出戶外。另外，「女神先行」的設計，是讓女性選手在21公里與10公里享率先起跑10分鐘、並有專屬配色獎牌及完賽後快速通關等多項禮遇，希望鼓勵更多女性跑者加入路跑行列。

南山人壽表示，此次賽事預計透過「三段式公益行動」讓善的循環從賽道延伸。賽前號召民眾支持偏鄉教育；賽事當天，南山人壽將向南山村採購在地農產支持部落經濟，並開放跑者現場參與認購，並將部分物資轉贈弱勢團體，擴大公益影響力。同時，將邀請五峰國小及南澳國小兩校共60位小朋友免費參賽，希望藉此讓孩子們擴展視野、豐富體驗。

首屆賽事規劃NS RUN 100榮譽榜，將取男、女總排前50名，共百名選手登上榮譽榜，可享有明年賽事保障名額、優先起跑等尊榮禮遇，還有NS RUN 100專屬賽衣和號碼布，號召實力跑者踴躍報名。即日起至9月14日止開放報名，詳細資訊請參考：www.nanshanrun.com 。

南山人壽半程馬拉松今天舉行報名啟動記者會。（記者吳孟儒攝）

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