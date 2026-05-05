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南市193將出征全國身障運 黃偉哲授旗拚再創高峰

2026/05/05 16:08

台南市府今日在永華市政中心，舉行全國身心障礙國民運動會南市代表隊行前授旗儀式。（台南市府提供）台南市府今日在永華市政中心，舉行全國身心障礙國民運動會南市代表隊行前授旗儀式。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市登場，南市政府今（5）日舉行代表隊授旗典禮，由市長黃偉哲將市旗交付給南市體育總會理事長吳志祥，期勉選手旗開得勝、發揮實力，為台南爭光。

賽會為國內最高等級的身心障礙運動賽事，南市共派出193位選手參賽，將角逐田徑、游泳、桌球、羽球、健力、射箭、網球、籃球、地板滾球、保齡球，以及特奧滾球、特奧羽球、特奧保齡球、特奧輪鞋競速與特奧籃球等15項競賽，展現多元競技實力。

黃偉哲表示，今年台南代表隊陣容堅強，堪稱歷年之最，期盼能突破過往成績、再創佳績。他也指出，市府近年持續加碼投入培訓資源，包括選手培訓金、教練津貼與訓練器材補助等，未來也將視財政狀況逐步提升，為選手打造更完善的競技環境。

體育局長陳良乾指出，南市持續強化身障運動培訓體系，本屆培訓經費由上一屆85萬元提升至98萬元，提供教練時薪補助與選手每月津貼，並依需求編列訓練器材經費。回顧上屆2024年賽會，南市勇奪59金、55銀、51銅，共165面獎牌，名列全國第3。期待代表隊在本屆賽事中突破自我、再創高峰，也讓更多人看見身障運動員的堅持與實力。

台南市長黃偉哲（左）將市旗交付給南市體育總會吳志祥理事長（右）。（台南市府提供）台南市長黃偉哲（左）將市旗交付給南市體育總會吳志祥理事長（右）。（台南市府提供）

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