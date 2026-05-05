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金恩盃》謝淑薇未獲徵詢惹議 網協最新回應尊重參賽意願

2026/05/05 16:07

謝淑薇。（資料照）謝淑薇。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2026金恩盃亞洲／大洋洲第2級賽事，6月15日將於吉隆坡登場，對於謝淑薇未獲我國網球協會徵詢參賽爭議，網協最新回應：「已經收到她發函詢問，將尊重參賽意願和教練安排。」

謝淑薇今凌晨臉書發文，去年接獲網協徵詢參與2025金恩盃女網賽亞大一級參賽意願，今年卻未收到諮詢參賽信件；至於清晨已經請辭教練職務的詹詠然也澄清，當初接任時所獲得資訊，為時間太接近溫布頓錦標賽，因此我國排名前3的女雙選手都不會打。對此協會上午發聲明後，下午秘書長王凌華再出面解釋：「確實收到謝淑薇想打金恩盃的信件，我們會再溝通協調，想辦法盡力配合。」

網協上午聲明提到：「去年謝淑薇是以全國單打排名第7資格獲得徵詢參賽意願，今年她已無單打排名，依據選訓辦法，協會先徵詢全國單打排名前8女將參賽意願，再召開選訓會議，依規定排名最高前3名並有參賽意願的選手為當然選手，年度帶隊教練可徵召二名選手，並經網協選訓會議通過。」

下午王凌華則表示，謝淑薇是前女雙世界球后，目前排名也高居13，不論經驗或技術俱為國內最佳，如今表態有意參賽，協會當然樂觀其成，「以她的實力，只要願意接受徵召，經由教練提名，選訓會議通過應該就沒問題。」

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