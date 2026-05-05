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中職》「他一定覺得自己狀況超好」 葉總認為徐若熙是因為挫折感而落淚

2026/05/05 16:18

葉君璋。（資料照，記者陳逸寬攝）葉君璋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕對於子弟兵徐若熙昨役在日職軟銀鷹吞下最慘先發敗，味全龍總教練葉君璋今天在台北大巨蛋賽前接受媒體訪問時，認為從他昨天的觀察，「若熙的狀況算是好的，基本上沒有太大問題。」葉總直指徐若熙的心態，認為他一定覺得自己狀況超好，結果卻不如預期，才會出現在場邊情緒低落而落淚，「他感到有挫折感。」

徐若熙昨役用92球投4局被敲14支安打（含兩轟）失7分，是他職棒生涯最慘的一役，但葉總昨天透過電視觀看比賽，認為徐若熙的球速有出來，其實狀況是好的，「雖然被打滿多安打，但運氣成分還是存在，比方說，大家應該都知道，全壘打之前那顆球，應該是好球。」

葉總指的就是徐若熙在1局下被西武獅4棒奈文轟兩分砲之前的那顆球，如果判定好球，那個打席就是三振，也就不會有後來的全壘打。「在那個時候，本來應該三振的球，結果被打全壘打，有時候會讓他連想到上一場的比賽。」葉總認為徐若熙在前一場的狀況不好，後來下二軍調整之後，昨天回歸一軍的速度有出來，「但在那個點上，他的信心應該也瓦解了。」

「被打這麼多支安打，我覺得至少一半以上，他投得算是成功」，葉總認為對方擊得不是很紮實，有些是因守備站位問題形成安打，「那麼多這樣的安打，再穿插幾支有傷害性的安打，就是昨天的結果。」

這次徐若熙下二軍調整，葉總認為其實他要去努力的，應該是一些模式上的問題，像是配球模式，或許之前在台灣，他用一、兩套模式就能生存，但到了等級比台灣高的日本，可能就需要更多套模式去應付，「如果對方知道他直球或變化球的動作有所不同，一旦被掌握到，就會比較辛苦。」

印象中，葉總沒有看過徐若熙哭，認為他頂多是不服氣，而這次徐若熙落淚，葉總則認為，其實哭不是重點，應該是他認為自己狀況好卻被打的挫折感很重，「我覺得只要他的球速有出來，不是像上一場那樣，就不用太擔心，一場比賽投成這樣，難免會發生，尤其在等級這麼高的地方。」

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