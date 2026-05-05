中職》拯救兄弟？180轟重砲本季首轟就是滿貫砲 21歲新星連6戰敲安

張志豪。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟二軍今天以10：4大勝味全龍二軍，日前剛展開復健賽的38歲老將張志豪，今天敲出本季首轟，還是一發滿貫砲。

中職一軍生涯180轟的張志豪，上季因滑壘不慎導致右膝十字韌帶撕裂，不輕易言退的他積極復健，今年5月初開始在二軍調整，並於3日恢復先發。今天迎來第2場復健賽，張志豪再次先發出擊，擔任第6棒右外野手。

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1局上首打席，張志豪在2出局一三壘有人情況下上場，面對曹祐齊揮空遭三振。3局上張志豪第2打席，1出局一二壘有人時敲出三壘界外飛球出局。直到5局上第3打席，張志豪在2出局滿壘時上場，味全此時換上低肩側投的林柏佑，結果被張志豪重傷害，夯出右外野方向滿貫砲，本季首轟出爐，也幫助兄弟擴大領先至8：2。

張志豪第4打席敲出左外野飛球出局後退場休息，此役4打數1安打就是滿貫砲，貢獻4分打點，賽後打擊率0.167。兄弟二軍此役全場敲出11安，包含劉貴元、張士綸與徐紹予都是雙安演出，其中21歲潛力新秀張士綸雙安都是二壘安打，還貢獻2分打點與1保送，近期已經連續6場比賽有安打演出，狀況火燙，賽後打擊率0.283。

兄弟兄弟一軍近況不佳，特別是打擊陷入大低潮，幾位主力打者近況皆不理想，上週場均僅拿下1.4分、團隊OPS+僅8.6雙雙位居聯盟墊底，今天賽前戰績7勝16敗1和也是聯盟爐主。若兄弟二軍有其他人選手感持續加溫，或許有望升上一軍拯救火力不足的打線。

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