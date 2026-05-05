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體壇》運動無礙多元課程上線 首創身障匹克球拓展新體驗

2026/05/05 16:53

北市身心障礙者巡迴運動指導團首創身障匹克球。（北市身心障礙者巡迴運動指導團提供）北市身心障礙者巡迴運動指導團首創身障匹克球。（北市身心障礙者巡迴運動指導團提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕愛運動、動無礙！為落實運動平權，讓每位市民都能享受運動帶來的健康與快樂，由北市體育局主辦的「115年台北市身心障礙者巡迴運動指導團」將於5月6日展開本年度系列課程。今年度計畫提供總計130小時的專業指導服務，首日由備受期待的「徒手肌力課程」視障班及肢障班率先登場。

本年度指導團規劃完整且多元運動項目，協助身障朋友從基礎體能建立起長期運動習慣。常態性課程方面，涵蓋「徒手肌力課程」、「運動器材課程」、「墊上運動課程」及「身障有氧運動」。期望讓身障者學習到：透過自身重量訓練核心與肢體力量、能正確使用運動中心健身器材、強化柔軟度與身體穩定性、提升心肺功能，享受律動熱情。

為帶給學員更豐富的運動體驗，今年指導團策劃多項「多元運動課程」，其中最具話題性的創新亮點，是全台首創身障匹克球（Pickleball），引進這項近年在國際間風靡的新興運動，兼具趣味性與社交性。此外，課程也結合北市體育局的輔具資源，開辦輪椅羽球、視障保齡球、盲人足球等專業項目，確保學員能運用最適切的裝備，在專業教練帶領下安全地挑戰自我。

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