MLB》單場夯5打點後竟遭DFA！昔日「大谷殺手」被交易轉戰新東家

海姆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天迎回當家鐵捕墨菲（Sean Murphy）傷癒歸隊，為了騰出40名單，將前明星捕手海姆（Jonah Heim）指定讓渡（Jonah Heim），之後將他交易至運動家，以換取現金。

先前曾幫助遊騎兵奪下隊史首冠的海姆（Jonah Heim），由於生涯面對日本二刀流巨星大谷翔平17打數敲出7安，包含1發滿貫砲，累積8分打點，打擊三圍.412/.412/.647、攻擊指數1.059，被稱為「大谷殺手」；然而過去2年火力下滑嚴重，遊騎兵休季也宣布不續約，而勇士也因主力鐵捕墨菲受傷，以1年約將海姆納入麾下。

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本季海姆在勇士出賽12場，打擊三圍.231/.311/.410，攻擊指數721，敲出1轟、8打點，wRC+也回到近聯盟平均的99。他近一次出賽是在昨天對上洛磯，單場4打數2安打，包含本季首轟與一支二壘安打，貢獻5分打點，然而今天勇士迎回墨菲，也選擇將海姆DFA。

海姆遭DFA後，運動家很快用現金將他交易至陣中，讓海姆也回到他6年前完成大聯盟初登場的球隊。作為對應操作，運動家也將重砲鐵捕蘭利斯（Shea Langeliers）放進陪產假名單。運動家今天休兵，預計明天對上費城人就能讓海姆上場。

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