MLB》大谷完全躺平仍是MVP最大熱門！官網：不管你覺得公不公平...

大聯盟官網本季第一次MVP民調結果出爐。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網本季第一次MVP民調結果出爐，共有40位專家參與投票，每人在各聯盟選出前5名，依序給予5、4、3、2、1的分數。目前美聯與國聯的MVP最大熱門仍就是大家最熟悉的面孔，也就是洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge），以及道奇日本二刀流巨星大谷翔平。

大谷翔平今年重返投手二刀流完全體，「投手大谷」目前5場先發投30局飆34K、防禦率0.60、每局被上壘率0.87，拿下2勝1敗，表現超級鬼神；然而「打者翔平」目前陷入大低潮，已經連續24打席沒有安打，5月出賽4場打擊率仍是0.000；本季至今出賽35場，打擊三圍.240 /.382/.432、攻擊指數0.814，敲出6轟、14分打點。

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儘管大谷翔平在打擊區發揮不佳，但本季在投手丘上的表現，仍讓他在今年第一次MVP民調中，獲得28張第一名選票，高居國聯第一。官網直言，只要大谷在投、打其中一項維持頂尖水準，他就會一直是MVP最大熱門。儘管他的投球局數還不夠資格進入防禦率排行榜，但表現無疑是誇張等級；至於打擊端雖然數據並非頂尖，但也絕非普通，畢竟幾乎沒有投手能因打擊威脅大到能排進先發打線，「不管你覺得公平不公平，當你投打兩端都做到與大谷相同等級，你就能輕鬆成為MVP頭號熱門。」

至於美聯方面，洋基隊長賈吉以19張第一名選票高居MVP最大熱門。官網表示這也完全不意外，美聯MVP二連霸、3屆得主的賈吉，目前敲14轟並列大聯盟全壘打王，32分得分為美聯之最，攻擊指數1.057位居美聯第3，bWAR值2.3也是美聯最高。而且目前賈吉尚未完全熱機，代表如果他開始加溫，美聯MVP之爭很可能又會變回一面倒的局勢。

大聯盟官網本季首次MVP民調，美聯前5名分別為賈吉、太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez，19張第一名選票）、皇家小惠特（Bobby Witt Jr.，2張第一名選票）、洋基萊斯（Ben Rice）、天使楚奧特（Mike Trout）；國聯前5名為大谷翔平、紅人克魯茲（Elly De La Cruz，7張第一名選票）、勇士歐森（Matt Olson，3張第一名選票）、響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）、小熊霍納（Nico Hoerner）。

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