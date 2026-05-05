自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷完全躺平仍是MVP最大熱門！官網：不管你覺得公不公平...

2026/05/05 18:11

大聯盟官網本季第一次MVP民調結果出爐。（取自大聯盟官網）大聯盟官網本季第一次MVP民調結果出爐。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網本季第一次MVP民調結果出爐，共有40位專家參與投票，每人在各聯盟選出前5名，依序給予5、4、3、2、1的分數。目前美聯與國聯的MVP最大熱門仍就是大家最熟悉的面孔，也就是洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge），以及道奇日本二刀流巨星大谷翔平。

大谷翔平今年重返投手二刀流完全體，「投手大谷」目前5場先發投30局飆34K、防禦率0.60、每局被上壘率0.87，拿下2勝1敗，表現超級鬼神；然而「打者翔平」目前陷入大低潮，已經連續24打席沒有安打，5月出賽4場打擊率仍是0.000；本季至今出賽35場，打擊三圍.240 /.382/.432、攻擊指數0.814，敲出6轟、14分打點。

儘管大谷翔平在打擊區發揮不佳，但本季在投手丘上的表現，仍讓他在今年第一次MVP民調中，獲得28張第一名選票，高居國聯第一。官網直言，只要大谷在投、打其中一項維持頂尖水準，他就會一直是MVP最大熱門。儘管他的投球局數還不夠資格進入防禦率排行榜，但表現無疑是誇張等級；至於打擊端雖然數據並非頂尖，但也絕非普通，畢竟幾乎沒有投手能因打擊威脅大到能排進先發打線，「不管你覺得公平不公平，當你投打兩端都做到與大谷相同等級，你就能輕鬆成為MVP頭號熱門。」

至於美聯方面，洋基隊長賈吉以19張第一名選票高居MVP最大熱門。官網表示這也完全不意外，美聯MVP二連霸、3屆得主的賈吉，目前敲14轟並列大聯盟全壘打王，32分得分為美聯之最，攻擊指數1.057位居美聯第3，bWAR值2.3也是美聯最高。而且目前賈吉尚未完全熱機，代表如果他開始加溫，美聯MVP之爭很可能又會變回一面倒的局勢。

大聯盟官網本季首次MVP民調，美聯前5名分別為賈吉、太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez，19張第一名選票）、皇家小惠特（Bobby Witt Jr.，2張第一名選票）、洋基萊斯（Ben Rice）、天使楚奧特（Mike Trout）；國聯前5名為大谷翔平、紅人克魯茲（Elly De La Cruz，7張第一名選票）、勇士歐森（Matt Olson，3張第一名選票）、響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）、小熊霍納（Nico Hoerner）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中