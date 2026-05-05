中職》賽前進行觸擊特訓 平野惠一感嘆：講5年了，進步方面是比較少

平野惠一。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟近來打擊不振，前役在延長賽不敵台鋼雄鷹，10局上未能確實執行戰術也成為敗因之一，總教練平野惠一今天賽前顯得相當忙碌，不斷在打擊方面去提點球員，還對陳統恩進行觸擊特訓，他受訪不諱言地說：「講了5年了。大家在進步方面，是比較少一點。」

兄弟上週單週5戰合計只敲出16支安打，也僅拿下1勝，其中前天在延長賽以2：3不敵台鋼，10局上突破僵局制時二壘有人，卻未能成功執行推進戰術，而在10局下台鋼靠陳文杰滾地球將跑者推進到三壘，再靠曾子祐再見安打贏球。

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平野在今天賽前被問及該役10局上連換3名代打時，就指出：「下個半局台鋼有戰術，文杰打一個滾地球讓跑者到三壘，本來我們的策略也跟台鋼是一樣的，但我們那時候是10局下5球被得了一分。」他坦言：「我們想要執行的事情沒成功，但對方成功了，更讓人感到不甘心。」

過去2010年在阪神虎球員時代，平野曾單季達成59次觸擊成功，今天賽前他也特別對陳統恩進行短打特訓，被媒體問及此事時，則有點感嘆地說，講了5年，但大家在進步方面比較少，「其實有很多東西，是希望讓他們打擊潛能發揮，也不斷找各種的方法，希望能讓球員更好，因為我們有的球員滿常會靠蠻力在打。」

平野不斷透過提示、暗示，去跟球員傳達「好打者的共通點」，「希望大家能夠去強化這些課題，才能讓球隊變得更好」

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