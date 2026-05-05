自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全大運射箭》雷千瑩身兼教練與選手 珍惜比賽也要傳承經驗

2026/05/05 18:28

雷千瑩率隊拿下女團銅牌。（全大運辦公室提供）雷千瑩率隊拿下女團銅牌。（全大運辦公室提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕115年全國大專校院運動會射箭場上，當學妹因緊張而手發軟時，台灣師大選手、四屆奧運國手雷千瑩不斷給予鼓勵，身為隊上的學姐，她不只是為自己射出每一支箭，也希望把多年累積的經驗，留給身旁的學弟妹。

36歲雷千瑩今年2月離開國家隊，現在回到新北市擔任巡迴專任教練，平常主要協助明德高中學生訓練，甚至兩週前才剛帶隊參賽全中運，但她同時也維持選手身份，只是身兼雙重責任，讓她這次備戰全大運的時間大幅壓縮，她坦言，這次準備確實有些力不從心。

「自己訓練時間其實少滿多的，知道還有全大運後，也有花一些時間準備，但說實在有點力不從心。」尤其是這兩天風大、今天又下雨，導致動作出現一些失誤，「就會知道說，其實平常訓練的紮實度是真的很重要。」

不過能再次代表台師大出賽，仍讓她相當珍惜，「其實也沒幾次了，差不多要畢業了，所以很榮幸，也很開心最後有拿下銅牌。」雷千瑩本屆參加公開女生組反曲弓個人賽止步8強，今公開女生組反曲弓團體賽與隊友孫藝文、陳冠岑攜手拿下銅牌。

「其實不只是全大運，現在國內每一場比賽對我來說，都是希望自己能夠開心地享受射箭，去享受每一場比賽帶給我的刺激跟氛圍。」除此之外，對她來說更重要的是，希望能把自己在射箭場上學到的事情，傳承給隊友、學弟妹，以及現在帶的學生。

談起擔任教職的經歷，她更深刻體會到「傳承」並不是單純把經驗說出口，她表示，當選手告訴你「我知道，但我做不到」時，教練必須找到新的表達方式，進一步判斷究竟是理解、動作控制，還是肌力上的問題。

雷千瑩也提到，自己能順利到基層投入培育工作，要感謝新北市政府的支持。她表示，這項教職是提供奧運奪牌選手轉職的專案計畫。「也要各縣市政府願意支持，才有辦法申請，剛好新北市一直都很支持，所以我很感謝有這樣的機會。」她也希望未來能繼續為射箭基層發展盡一份心力，幫助年輕選手成長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中