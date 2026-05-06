兄弟王牌力阻4連敗、大谷登板、湖人G1大戰雷霆 今日賽事預告與轉播

羅戈。（資料照）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，分別是道奇對決太空人，以及遊騎兵對決洋基的D-LIVE服務，其中道奇日本巨星大谷翔平將「單刀」先發登板投球，持續往國聯塞揚獎目標邁進。

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NBA季後賽有2場轉播，西部次輪湖人對決雷霆，少了東契奇（Luka Doncic）的紫金大軍能否載客場擊敗衛冕軍，拿下系列賽開門紅？另外東部次輪騎士要碰上活塞，記得鎖定轉播！

中職3地開打，兄弟王牌羅戈先發對決味全魔神龍要力阻吞下4連敗，另外樂天魔爾曼碰上富邦李東洺，台鋼江承諺對決統一銳力獅。

MLB

08：00 道奇 VS 太空人 愛爾達體育2台、緯來育樂

11：00 遊騎兵 VS 洋基 D-LIVE 愛爾達體育2台

NBA季後賽

07：00 騎士 VS 活塞 東部次輪G1 緯來精采

08：30 湖人 VS 雷霆 西部次輪G1 愛爾達體育1台、緯來體育

中職

18：35 中信兄弟 VS 味全龍 愛爾達體育2台、緯來體育、緯來精采

18：35 樂天桃猿 VS 富邦悍將 愛爾達體育1台、緯來育樂

18：35 台鋼雄鷹 VS 統一獅 愛爾達體育4台、DAZN 1

TPBL

19：00 國王 VS 特攻 MOMOTV、YouTube

日職

12：00 軟銀 VS 西武 DAZN 2

世界團體桌球錦標賽

17：00 男團16強1

19：30 女團16強1

轉播：愛爾達體育3台

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