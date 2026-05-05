MLB》大聯盟菜鳥球季防禦率破7！前富邦洋投回憶台、韓經歷吐心聲

瑞恩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾來台灣效力中職富邦悍將的瑞恩（Ryan Weiss），今年回到美職體系加盟太空人，首度擠進開季名單，迎來第一個大聯盟賽季，也是太空人相當倚賴的投手戰力。然而他的表現卻不盡理想，今天慘遭衛冕軍道奇爆打，賽後防禦率已經破7。

29歲瑞恩曾效力響尾蛇、皇家小聯盟體系，2023年轉往美國獨立聯盟，該年季中來台加入富邦悍將，留下5場出賽、防禦率2.32成績。當時瑞恩曾一度考慮退休，經考量過後答應富邦邀約，踏上亞洲之旅。2024年瑞恩轉戰韓國職棒KBO投出成績，去年拿下16勝5敗、防禦率2.87，也讓他獲得太空人青睞，休季簽下保障260萬美元的大聯盟合約，與從巨人交易過來的台灣強投鄧愷威當隊友。

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今年擠進大聯盟開季名單後，瑞恩也馬上受到重用，特別是在太空人投手群遭遇嚴重傷病潮之下，具有吃局數能力的瑞恩必須先發、後援兩頭跑，但繳出的成績卻沒能像在韓職般神勇，包含今天對道奇中繼4.1局挨8安失7分（6責失），本季防禦率高達7.62，投26局是全隊第3多，被敲35安，投30次三振和20次保送。

瑞恩今天賽後坦言，對手是很強的球隊，自己的投球策略沒有執行好，「我知道我很常這樣講，但事實就是如此，很多打席我其實都有搶下球數領先優勢，但在2好球後沒能解決打者，也付出代價。」太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）則認為，瑞恩必須更早搶到球數領先，才有丟引誘球的空間，「一旦球數落後，對上這種打線，球塞紅中就會被痛擊。我們只能繼續幫助他學習，怎麼在大聯盟層級對付這些打線。」

儘管如此，瑞恩強調：「球季很長，我知道自己的實力，我的信心沒有動搖。只需要繼續做自己、積極攻擊好球帶。」他也提到自己的控球必須徹底改善。而被問及如何保持信心，瑞恩提到自己一路從韓國、台灣與獨立聯盟拚回大聯盟的經歷：「能走過那些不同地方還能站到這裡，你一定要有信心。我知道球季很長，狀況一定會回來，不會整年都這樣，我會確保它改變。」

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