世桌賽》直落三橫掃塞爾維亞 林昀儒率台灣隊連2屆挺進16強

郭冠宏稱職扮演第三點，完成關門任務。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣隊今晚在「沉默刺客」林昀儒先發領軍下，以直落三輕鬆收拾塞爾維亞，挺進2026年倫敦世界團體桌球錦標賽男子組16強，下一輪將遭遇世界排名第8的丹麥隊。丹麥在32強戰靠著葛洛斯獨拿2點，以3:2艱苦擊退加拿大，闖進16強。

世界排名33的塞爾維亞在第一階段小組賽擊退卡達、盧森堡，只輸給克羅埃西亞，獲得分組第2，最後再以3:1力退墨西哥搭上32強列車。世界排名第7的台灣，第一階段小組賽前兩戰在第一主力林昀儒未上場下，先後輸給法國、日本，但最後一戰在小林領銜下，3:1逆轉世界排名第5的德國，展現新生代的競爭力。

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台灣隊今晚推出世界排名第7的林昀儒打頭陣，迎戰世界排名312的萊瓦雅奇，首局小林還在熱機，無謂失誤較多，在8:6領先下連丟5分，8:11讓出；但次局起小林火力全開，一路壓制對手，11:4、11:5、11:7連下3局，台灣隊先馳得點。

世界排名73的馮翊新在第二點對抗面對世界排名560的18歲小將寧科維奇，首局在10:8聽牌下，雖錯過3個局點，最終仍以13:11、11:5、11:8拿下勝利，台灣隊再下一城。

第一階段最後一戰演出「讓2追3」逆轉德國名將法蘭吉斯卡的17歲小將郭冠宏，在第三點對決世界排名677的迪拉斯，也未遭遇頑抗，以11:8、11:7、11:9完成關門任務。

馮翊新在第二點輕取寧科維奇，為台灣隊拿下1勝。（取自WTT官網）

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