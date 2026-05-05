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全大運體操》丁華恬驚艷短髮全能鍍銀 再拚名古屋亞運奪牌

2026/05/05 18:41

丁華恬。（運發中心提供）丁華恬。（運發中心提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕就讀輔仁大學研究所的「體操精靈」丁華恬，全新短髮造型驚艷中央全大運舞台，競技體操公開女子全能項目總成績48.466分，排政治大學新星廖奕淳之後屈居銀牌，雖然中斷3連后，但顯得更加自在的她，坦言享受場上時光，也期待爭取名古屋亞運獎牌。

去年底因狀態低迷沉潛一段時間，讓丁華恬心生變「髮」圖強念頭，剪去多年長髮象徵從頭開始，並用俏麗短髮搭配閃亮星形髮夾，展開今年新賽季。個人全能賽事她在平衡木拿到最佳的12.733分，地板和跳馬分別為12.033、12分，高低槓則是11.7分，總分略遜給廖奕淳的49.165分。

丁華恬指出跳馬和高低槓其實發揮不錯，反倒是地板和平衡木發生輕微失誤，會繼續提升這套動作的質量和穩定性，迎接6月底亞錦賽，「算是第2次檢視的機會，會顧好舊傷，將身體狀態再調整好一點。」

6月初才舉辦名古屋亞運國手選拔賽，丁華恬直言今年就是聚焦生涯第2回亞運，目前都照著計畫步入軌道，例如高低槓已經調回大賽難度，若目前套路熟練上手，就會繼續再加新動作。3年前杭州亞運帶回平衡木銅牌，丁華恬直今年名古屋的目標同樣放眼平衡木頒獎台，至於其他項目也不想輕言放棄，「看我能達到怎樣程度，希望有進決賽的機會，現在4個項目都持續在做提升。」

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