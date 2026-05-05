全大運田徑》張騰仁擊敗傅兆玄、葉柏廷奪首金 有競爭更有動力

張騰仁。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕國立體大張騰仁今天在全國大專校院運動會男子跳高決賽中原本要挑戰亞運參賽標準2公尺25，但最後3跳都失敗，最終以2公尺19奪下生涯首金，奪下金牌雖然開心，但沒能完成賽前設定的標準，他認為有點可惜，之後的比賽會繼續挑戰。

張騰仁今天和全國紀錄保持人葉柏廷、傅兆玄同場競技，他越過2公尺19後就直接挑戰2公尺25亞運標準，可惜最後3跳都失敗，傅兆玄也在2公尺25高度3跳都未能成功，最後他獲得銀牌。

請繼續往下閱讀...

張騰仁表示，這次目標設定要挑戰2公尺25亞運標，但是天氣不太理想，「賽前目標就是跳2公尺25挑戰亞運達標，但下雨地板有點滑不太好踩，最後一步有點滑掉不敢放心踩。」他認為，奪下第一面全大運金牌還是很開心，但目標沒有達到有點可惜，會繼續努力。

張騰仁預計接下來要參與5月18日在中國重慶舉行的亞洲跳部錦標賽，和6月的新北國際田徑公開賽，雖然生涯最佳成績為2公尺23，但他還想要為亞運資格繼續努力，「要繼續把細節做好，還是有機會。」

提到現在國內男子跳高競爭激烈，張騰仁享受其中，「如果跳到後來只剩自己跳就不會有人激勵你，有人先過的話，會更有動力想過，更想要贏。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法