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日職》徐若熙日職生涯最慘先發 蔣少宏：應該是太想要做到最好

2026/05/05 20:06

蔣少宏。（記者林正堃攝）蔣少宏。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕徐若熙昨天對西武投4局被打14支安打失7分，承擔日職生涯最慘先發敗，今天被下放二軍面臨無限期調整，在中職味全龍時期的捕手搭檔蔣少宏認為，徐若熙昨天的狀況其實很好，應該是太想要做到最好，反而讓自己處於不利的位置。

徐若熙在中職累計16勝，其中13勝與蔣少宏搭配，蔣少宏表示，昨天因為已經有行程，比賽時間沒看轉播，後來有看比賽精華，徐若熙最快球速157公里，開賽只用5球就迅速拿到2出局，顯示狀況其實很好。這點與捕手出身的味全龍總教練葉君璋「徐若熙一定覺得自己狀況超好」的看法相同。

蔣少宏指出，徐若熙在第1局連續被打安打與全壘打後的表情，以及比賽中被鏡頭拍到在休息區用毛巾遮臉並眼中泛淚，都是兩人在中職搭檔時他不曾看過的，「他應該是太想要做到最好，反而讓自己處於不利的位置，結果也跟預期完全相反。」

蔣少宏認為，徐若熙1局下被西武第4棒奈文轟2分彈的前1球，如果主審判定好球就是三振，戰況發展就完全不同，徐若熙在日職除了要適應主審的好球帶，因為日職有很多地方比中職細膩，也許小動作、配球模式都被對手仔細研究。

蔣少宏表示，看到徐若熙賽後的一些反應，曾是捕手搭檔的他當然很不捨，畢竟日職的等級比中職高，對手一定會設法突破徐若熙，但他對徐若熙很有信心，「他是不會認輸的，相信他會找到問題，很快調整回來，他有那個能力的。」

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