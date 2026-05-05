MLB》李灝宇面臨激烈內野競爭！老虎再簽不待洋基的146轟明星游擊

德容。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）消息，老虎以小聯盟合約簽下前明星游擊手德容（Paul DeJong），增添內野深度，而這也讓效力老虎的台灣怪力男李灝宇，將面臨更嚴峻的競爭。

生涯敲出146轟、曾入選1屆明星賽的德容，今年以附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟約加盟洋基，在3A累積83打席敲6轟，打擊三圍為.203/.361/.516（127 wRC+），但始終未獲登上大聯盟的機會，日前決定跳出合約，成為自由球員。如今老虎以小聯盟合約簽下德容，繼續補強內野戰力。

請繼續往下閱讀...

老虎明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）、二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）持續因傷缺陣，也讓李灝宇有更多出賽機會。不過根據《MLive》老虎記者伍柏利（Evan Woodbery）報導，明星工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）最快可能明天就能脫離傷兵名單，或是最多再回3A打1到2場復健賽。

伍柏利指出，如果麥金斯崔回歸，取代的對象高機率是近期剛加入的老將肖特（Zack Short）或是李灝宇，其中肖特已經沒有下放權，如果要將他移出40人名單，必須透過指定讓渡（DFA）。隨著麥金斯崔即將復出，加上老虎再簽德容，李灝宇將面臨激烈的內野競爭。

李灝宇在台灣時間4月18日凌晨，正是因麥金斯崔進入傷兵名單而被叫上大聯盟，成為台灣第19位登上大聯盟的球員。目前李灝宇在大聯盟累積13場出賽，37打數敲7安，包含2支二壘安打與1轟，打擊三圍.189 /.250/.324、攻擊指數0.574，貢獻5分打點，另選到3次保送，吞下13次三振。

李灝宇。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法