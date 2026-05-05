TPBL》林書緯23分助國王逼退特攻 延長戰線拚最後一張季後賽門票

林書緯。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕背水一戰的新北國王今天靠著林書緯決勝節接管戰局，單節拿11分、全場拿23分，率隊以102：86逼退中信特攻，在季後挑戰賽追成1：1平手，明天兩隊將在和平籃球館進行殊死戰，贏家將以第4種子搶下最後一張季後賽門票。

TPBL例行賽前3名桃園雲豹、福爾摩沙夢想家、新竹攻城獅確定取得季後賽門票，第4名特攻、第5名國王要在3戰2勝制挑戰賽決定誰能取得第4種子，而第4名的特攻在系列賽已先取得1勝。

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無路可退的國王在首節拉出24：14的攻勢佔上風，但特攻靠著謝亞軒單節13分的超狂火力追近比分，國王在上半場以47：45取得小幅領先。

雖國王在第三節尾聲被超前，但靠著杰倫最後12秒的三分球命中，助隊以71：70要回領先，而第四節的關鍵時刻也有林書緯挺身而出投進三分球，其中最後1分34秒的三分球命中更是一舉將比分擴大至11分差，也澆熄特攻反撲氣焰。

國王的林書緯和杰倫各有23分入袋，沃許本拿16分，蘇士軒有12分。特攻以謝亞軒28分最佳，內馬拿14分，馬克12分，阿巴西16投5中僅得10分。

林書緯。（記者王藝菘攝）

林書緯上籃。（記者王藝菘攝）

杰倫跳投。（記者王藝菘攝）

杰倫。（記者王藝菘攝）

沃許本灌籃。（記者王藝菘攝）

新北國王戰勝中信特攻。（記者王藝菘攝）

馬可。（記者王藝菘攝）

飛克。（記者王藝菘攝）

飛克。（記者王藝菘攝）

謝亞軒。（記者王藝菘攝）

謝亞軒。（記者王藝菘攝）

謝亞軒。（記者王藝菘攝）

阿巴西。（記者王藝菘攝）

阿巴西帶球上籃。（記者王藝菘攝）

內馬。（記者王藝菘攝）

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