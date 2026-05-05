中職》戲劇性再見彈！ 郭天信當「8局最佳男主角」本季首場11局龍象大戰MVP劉基鴻

劉基鴻再見全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕新莊之戰因雨延賽後，在台北大巨蛋上演的龍象大戰成為今天唯一中職賽事，在台北大巨蛋上演的龍象大戰是唯一中職賽事，結果上演本季首場11局大戰，由11局下敲出再見全壘打的劉基鴻拿下，是他生涯首支，率隊5：3贏球。

擔任味全龍先發1棒中外野手的郭天信則當了「8局最佳男主角」，1局下就從兄弟先發投手鄭浩均手中轟出右外野陽春砲，3局下再敲出超前比分的三壘安打，5局下擊出一壘安打，8局下仍敲安卻是一壘安打，距離完全打擊只差一步。

請繼續往下閱讀...

只是龍隊終結者林凱威上演劇場，投出觸身球及被敲安形成無人出局一二壘有人，兄弟雖執行觸擊戰術失敗，1出局後仍是一、二壘有人，但2棒岳政華敲出帶1分打點的適時安打後，他再投出保送，形成1人出局滿壘，被陳俊秀擊出高飛犧牲打將比分追平，不但進入延長賽，單場MVP也從郭天信換人。

10局上突破僵局制，兄弟6棒江坤宇敲安後形成一、三壘有人，王政順遭到三振後，龍隊三壘手劉基鴻將許庭綸的飛球接殺，再將球丟給一壘手完成雙殺。10局下，龍隊2出局一、三壘有人，郭天信獲敬遠形成滿壘，陳子豪游擊滾地留下殘壘。

位居上半季龍頭的龍隊，今是本季首度以台北大巨蛋為主場，也是今年首次的「平日蛋」，但傳統好戲龍象戰仍吸引1萬4268人進場。兄弟由本土王牌鄭浩均踢館，他過去5場先發繳出4場優質內容，除了拿下2勝，更3度獲選單場MVP，但今天完全擋不住「天哥」威力，首打席2好3壞局面，就遭他砲轟，更依序被敲出三壘和一壘安打，不過他仍繳出6局失3分優質內容。

兄弟雖在1局上先馳得點，但郭天信1局下就一棒追平，到了3局下更以本季首支三壘安打貢獻超前分，除了完成「完全打擊」中最難的一支，該局也在隊友高飛犧牲打護送下跑回第3分，助隊3：1領先。郭天信8局下敲安上壘後，因為是一壘安打，確定無法完成完全打擊，接著盜向二壘失敗，連續盜壘成功止在24場，仍是中職紀錄。

龍隊由今年加盟的蔣銲進行本季第4場先發，之前累計2勝0敗且防禦率僅1.53，今繼續穩定輸出6局僅失1分，以連續3場優質先發拿下個人3連勝，防禦率也降至1.52。

郭天信轟出全壘打。（記者林正堃攝）

郭天信轟出全壘打被隊友無視，只好跟空氣擊掌。（記者林正堃攝）

郭天信敲出三壘安打。（記者林正堃攝）

蔣銲。（記者林正堃攝）

鄭浩均。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法