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中職》「有時候編故事都編不出來」 葉總讚嘆劉基鴻的英雄命

2026/05/05 22:25

劉基鴻。（記者林正堃攝）劉基鴻。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕新莊之戰因雨延賽後，在台北大巨蛋上演的龍象大戰成為今天唯一中職賽事，在台北大巨蛋上演的龍象大戰是唯一中職賽事，結果上演本季首場11局大戰，由11局下敲出再見全壘打的劉基鴻拿下，是他本季第4轟、生涯首發再見彈，率隊5：3擊敗中信兄弟。

前8局打完，味全仍以3：1贏球，但兄弟卻在9局上追平比分，將比賽帶入延長賽。兄弟在10、11局都有大好進攻機會，但都被味全三壘手劉基鴻的美技守備化解，11局下更轟出再見全壘打，一棒將比賽定調。

對於這個戲劇性的結果，味全總教練葉君璋賽後受訪時先笑說，「我也不知道要說什麼」，但他對劉基鴻攻守俱佳的演出則表示：「就完美嘛，有時候英雄命，那個守備，再加上這個全壘打，有時候編故事也編不出來。」

葉總表示，劉基鴻最近滿積極在調整打擊，「他覺得自己是好打者，但又不是那麼篤定，可以感覺到他的壓力。」但在這個重要時刻跳出來，葉總強調，「他如果多幾次之後，他會成為很好的明星球員。他有那樣的能力，和那樣的命，希望他可以慢慢扛住壓力。」

對於劉基鴻的守備，葉總則說：「一直以來，我們對他的守備，就是滿有信心的。在危機的時候，我們會希望球打到他那邊。」葉總也知道失誤難免，「但我要講的是，我們對他的守備有信心。」

劉基鴻。（記者林正堃攝）劉基鴻。（記者林正堃攝）

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