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中職》2次美技+生涯首發再見轟 劉基鴻：老天爺的安排吧！

2026/05/05 22:55

劉基鴻。（記者林正堃攝）劉基鴻。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今天在台北大巨蛋與中信兄弟鏖戰到11局，靠劉基鴻在延長賽2次美技守備外加再見2分彈以5：3擊敗中信兄弟，攻守兩端「一人救全隊」的劉基鴻笑說，「完全沒有想到，老天爺的安排吧！」

劉基鴻在3局下擊出高飛犧牲打，助味全以3：1擴大領先，進入延長賽先用守備做出2次重要貢獻，首先是10局上，中信一、三壘有人，1出局後劉基鴻美技接殺許庭綸擊出的強勁平飛球，再慢慢跑向一壘拋球給朱育賢形成雙殺守備，劉基鴻說，接殺後想踩三壘，但宋晟睿已撲回去，因為一壘跑者江坤宇已先起跑，他擔心會有暴傳的可能，基於盡量減少傳球距離，才慢慢跑向一壘。

11局上中信續攻，高宇杰犧牲觸擊把許庭綸送上三壘，王威晨擊出強勁滾地球，劉基鴻美技攔下後雖來不及起身，仍坐在內野草皮上轉身把球甩向一壘，完成2出局還凍結三壘跑者，隨後岳政華被三振，劉基鴻說，當時是趨前守備，第一時間雖接到但沒有站好，只想著趕快把球傳出，「往地板去，一壘手比較好處理，如果暴傳，就接不到了。」

11局下劉基鴻是味全首名打者，把蔡齊哲投出的第2球轟上左外野看台，是他繼2023年台灣大賽第1戰擊出總冠軍賽史上第1發再見全壘打後，又擊出生涯在例行賽第1發再見全壘打，他表示，當下沒有太多想法，就是專注自己的好球帶，跟好投手的節奏，鎖定投手要搶好球的球路。

劉基鴻認為，能擊出例行賽第1支再見全壘打當然開心，但感覺還是台灣大賽那支再見全壘打比較強烈，「例行賽要打120場，總冠軍賽比較嗨，因為最多只打7場，感覺是完全不一樣的。」

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