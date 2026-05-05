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世桌賽》5點大戰險勝波多黎各 台灣女將攜手闖進16強

2026/05/05 23:20

彭郁涵在決勝第5點直落三擊退里昂，幫助台灣隊晉級16強。（取自WTT官網）彭郁涵在決勝第5點直落三擊退里昂，幫助台灣隊晉級16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣隊今晚在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽女子組32強迎戰世界排名17的波多黎各，展現團隊戰力，葉伊恬、陳思羽和彭郁涵各拿下1點，最終3:2險勝，也讓獨拿2點的波國一姐迪亞茲成為悲劇英雄。台灣隊16強將遭遇香港隊，世界排名第9的香港同樣打滿5點才以3:2力退威爾斯，拿下16強門票。

台灣一姐鄭怡靜今天依舊未上場，台灣隊由世界排名103的18歲小將彭郁涵打頭陣，迎戰世界排名18的迪亞茲，彭郁涵正手短顆、反手防弧圈的特殊打法讓迪亞茲打得很難受，前3局取得11:9、2:11、12:10領先。關鍵第4局，彭郁涵錯失開局6:3領先，反倒被對手以10:9率先聽牌，她在化解局點後以11:10反超，隨後正手搶攻出界，被迪亞茲躲過1個賽末點後，13:15被扳平。決勝局又在5平時被對手打出一波6:2的強攻，7:11飲恨。

世界排名45的葉伊恬隨後以11:5、11:5、11:9輕取世界排名287的19歲小將里昂，台灣隊扳回一城。

第三點對抗，32歲的陳思羽對決世界排名130的波格絲，前兩局以11:6、9:11平分秋色，第3局，陳思羽在6:9的逆境下連續正手搶攻得手，一口氣連拿5分，11:9後來居上；第4局，陳思羽在9:3大幅領先下遭遇亂流連丟7分，所幸在驚險挽救2個局點後，14:12鎖定勝利。

18歲的葉伊恬在第四點對決，以8:11、8:11、5:11不敵實力強勁的迪亞茲，雙方再度戰成平手。

決勝第5點，彭郁涵首局在開局7:2領先下，一度被追到10:9，但關鍵時刻里昂正手搶攻出界，才有驚無險以11:9拿下；次局彭郁涵又是在10:8聽牌時被對手連救2個局點，但她在11:10領先時果斷地喊出暫停，重回比賽後正手搶攻得手，12:10再下一城。第3局，彭郁涵在6:7落後時利用防弧圈特殊打法迷惑對手，10:7搶先聽牌，最終11:9獲勝。

葉伊恬在第2點輕取對手，為台灣隊搶下第一勝。（取自WTT官網）葉伊恬在第2點輕取對手，為台灣隊搶下第一勝。（取自WTT官網）

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