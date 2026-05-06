自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》球后莎巴蓮卡揚言抵制大滿貫賽 為球員爭取更多獎金

2026/05/06 07:04

莎巴蓮卡。（資料照，法新社）莎巴蓮卡。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）揚言，準備抵制即將到來的大滿貫賽事，希望能為選手們爭取更多的職業獎金。

「我覺得這些賽事全靠我們撐場面。沒有球員，就不會有比賽，也不會有娛樂。」擁有4座大滿貫女單冠軍的莎巴蓮卡，在男女共站、WTA千分等級紅土大賽的羅馬記者會中，提及近來球員聯署向法國公開賽施壓的聲明，這位白俄羅斯頭號種子說：「我們絕對應該獲得（更高的）薪酬比例。我認為在某個時候大家會採取抵制行動，這將是爭取自身權利的唯一途徑。我們女孩很容易就能團結起來，因為有些事對球員來說真的很不公平。我認為遲早會走到這一步。」

去年幾乎所有知名球星都聯名致函四大滿貫賽事負責人，要求增加獎金、向球員福利基金繳款，以改善退休和生育福利，還有參與影響球員的決策等，當時設定22%賽事收入為目標。本週一包括莎巴蓮卡在內許多球員們更在聯合聲明中表態，法網4月宣布獎金上漲9.5%的幅度還不夠。

只不過，曾4度法網封后的波蘭名將史薇泰克（Iga Swiatek）認為，抵制比賽「有點極端」，「老實說，我認為最重要的是與管理機構進行適當溝通和討論，這樣我們才能有些對話空間，或許還能進行談判，希望法網前有機會舉行這類會議，看看結果如何。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中