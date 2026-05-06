網球》球后莎巴蓮卡揚言抵制大滿貫賽 為球員爭取更多獎金

莎巴蓮卡。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）揚言，準備抵制即將到來的大滿貫賽事，希望能為選手們爭取更多的職業獎金。

「我覺得這些賽事全靠我們撐場面。沒有球員，就不會有比賽，也不會有娛樂。」擁有4座大滿貫女單冠軍的莎巴蓮卡，在男女共站、WTA千分等級紅土大賽的羅馬記者會中，提及近來球員聯署向法國公開賽施壓的聲明，這位白俄羅斯頭號種子說：「我們絕對應該獲得（更高的）薪酬比例。我認為在某個時候大家會採取抵制行動，這將是爭取自身權利的唯一途徑。我們女孩很容易就能團結起來，因為有些事對球員來說真的很不公平。我認為遲早會走到這一步。」

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去年幾乎所有知名球星都聯名致函四大滿貫賽事負責人，要求增加獎金、向球員福利基金繳款，以改善退休和生育福利，還有參與影響球員的決策等，當時設定22%賽事收入為目標。本週一包括莎巴蓮卡在內許多球員們更在聯合聲明中表態，法網4月宣布獎金上漲9.5%的幅度還不夠。

只不過，曾4度法網封后的波蘭名將史薇泰克（Iga Swiatek）認為，抵制比賽「有點極端」，「老實說，我認為最重要的是與管理機構進行適當溝通和討論，這樣我們才能有些對話空間，或許還能進行談判，希望法網前有機會舉行這類會議，看看結果如何。」

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