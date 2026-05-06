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MiLB》炸裂！台灣19歲新星柯敬賢開轟 單場雙安都是長打、OPS破1

2026/05/06 07:39

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力道奇小聯盟1A的台灣19歲新星柯敬賢，今天擊出一發陽春砲，本季第4轟出爐，單場貢獻雙安。道奇1A最後以3比0完封天使1A。

柯敬賢此戰擔任第四棒左外野手，比賽後段移防右外野。柯敬賢首打席敲滾地球出局，第二打席敲飛球被接殺，第5局柯敬賢擊出中外野二壘安打。第8局柯敬賢擊出右外野陽春砲。

總計柯敬賢全場4打數2安都是長打，包含一發陽春彈，這是柯敬賢自美國時間4月28日之後，再度擊出全壘打。

本季柯敬賢在1A出賽17場，交出4轟、15分打點，選到14次保送，打擊率0.288，上壘率0.434，長打率0.576，整體攻擊指數（OPS）為1.010。

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