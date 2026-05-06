MiLB》炸裂！台灣19歲新星柯敬賢開轟 單場雙安都是長打、OPS破1

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）
〔體育中心／綜合報導〕效力道奇小聯盟1A的台灣19歲新星柯敬賢，今天擊出一發陽春砲，本季第4轟出爐，單場貢獻雙安。道奇1A最後以3比0完封天使1A。
柯敬賢此戰擔任第四棒左外野手，比賽後段移防右外野。柯敬賢首打席敲滾地球出局，第二打席敲飛球被接殺，第5局柯敬賢擊出中外野二壘安打。第8局柯敬賢擊出右外野陽春砲。
請繼續往下閱讀...
總計柯敬賢全場4打數2安都是長打，包含一發陽春彈，這是柯敬賢自美國時間4月28日之後，再度擊出全壘打。
本季柯敬賢在1A出賽17場，交出4轟、15分打點，選到14次保送，打擊率0.288，上壘率0.434，長打率0.576，整體攻擊指數（OPS）為1.010。
#Dodgers top 30 prospect Ching-Hsien Ko crushes a solo shot off the top of the scoreboard. ONT 2 Quakes 0 #I15FreeWaySeries @towerbuzzers @milb_central @MLBPipeline pic.twitter.com/k2EvwAJ85G— Dodgers_After_Duty （@msalas24） May 5, 2026