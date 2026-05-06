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MLB》李灝宇參與大場面！領36億的老虎球星核爆10分 還砸人引衝突

2026/05/06 08:17

李灝宇。（法新社）李灝宇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊台灣好手李灝宇連3場獲得先發，今天擔任先發第9棒二壘手。老虎明星左投瓦德茲（Framber Valdez）帳面上僅投3局狂掉10分，瓦德茲還丟觸身球引發兩隊衝突，讓他被趕出場。目前雙方前4局打完，老虎隊以2比10落後紅襪。

瓦德茲前3局就失掉8分，包含明星工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）首局出現守備失誤。

瓦德茲第4局連續被紅襪球星康崔拉斯（Willson Contreras）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）擊出陽春砲，接著瓦德茲對紅襪球星史托瑞（Trevor Story）丟一顆內角四縫線速球，直接砸中對方，讓史托瑞相當不滿，雙方板凳也清空。瓦德茲當場被三壘審伊亞索納（Dan Iassogna）趕出場。

瓦德茲被趕出場。（法新社）瓦德茲被趕出場。（法新社）

老虎隊換右投哈尼菲（Brenan Hanifee）接替投球，一上來讓紅襪打者瑞法拉（Ceddanne Rafaela）敲二壘滾地球，李灝宇策動一次雙殺守備。

不過，李灝宇首打席敲中外野飛球被接殺，第二打席吞三振。

本季以3年1.15億美元（約新台幣36.6億元）加盟老虎隊的的瓦德茲，此戰先發3局被敲9安包含3轟，失掉10分，其中有7分自責，賞3次三振，丟1次保送、2次觸身球，賽後防禦率為4.57。

瓦德茲。（路透）瓦德茲。（路透）

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