MLB》領17億的今井達也復健賽3局丟5BB 他嘆：日本沒有投球時鐘...

今井達也。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人日籍投手今井達也今天在小聯盟3A投復健賽，他先發3局失1分，但投出5次保送，太空人3A最後在延長賽10局以7比5擊敗洛磯3A。

今井達也開賽先送出三振，被敲1安後，他讓對手敲雙殺打形成另類3上3下。第2局今井達也先送出三振後，投出保送，今井連續解決2人，包含送出1次三振結束該半局。

請繼續往下閱讀...

不過，今井達也第3局不穩，先是連續投出2次保送，1出局後發生投手犯規，讓對手上到二、三壘。2出局後，今井達也又連續投出2次保送失掉1分，今井最後用三振完成投球工作。

總計今井達也主投3局用63球，其中僅27顆好球，被敲1安，投出5次保送、送2次三振，賽後防禦率為3，此戰最快投到96.6英里（約155.4公里）。今井達也出現1次手犯規、還有1次投球超時。

日媒《產經體育》報導，今井達也賽後受訪表示，在日本沒有投球時鐘，每一球都可以花時間準備，「我基本是用滑球搶好球數的投手，也會積極用速球攻擊左打者的內角，但賽前沒有太多時間和捕手充分溝通。此外，我本來是會針對打者弱點持續進攻的風格，但目前還沒辦法在比賽中展現出來。」

今井達也季前以3年5400萬美元（約新台幣17億元）的合約加盟太空人，但開季先發3場拿到1勝、防禦率7.27，被打擊率2成19，每局被上壘率高達2.08，今井還出現不適應美國生活的問題。今井達也因右手臂疲勞，目前被放進15天傷兵名單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法