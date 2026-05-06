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MLB》李灝宇連3場獲先發、4支0吞2K 老虎球星慘失10分還砸人起衝突

2026/05/06 09:31

李灝宇。（法新社）李灝宇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊台灣好手李灝宇連3場獲得先發，今天擔任先發第9棒二壘手。李灝宇全場4打數沒有敲安，老虎隊最後在主場以3比10敗給紅襪。

李灝宇今天首局面對紅襪左投莫蘭（Jovani Moran），首打席敲中外野飛球被接殺。第二打席起面對紅襪投手貝洛（Brayan Bello），李灝宇吞三振。第三打席李灝宇敲游擊滾地球被刺殺。

第9局紅襪推出左投甘保亞（Alec Gamboa），這是他生涯大聯盟初登板，李灝宇在2好2壞時，面對一顆低角度的94.3英里四縫線速球（約151.7公里）沒有出棒，主審判定好球形成再見三振，李灝宇提出挑戰仍無法推翻判決。

總計李灝宇全場4打數沒有敲安，吞2次三振，賽後打擊率降至1成71，整體攻擊指數（OPS）為0.520。李灝宇近兩場都沒有擊出安打。此外，李灝宇在守備上策動一次雙殺守備。

瓦德茲。（法新社）瓦德茲。（法新社）

老虎明星左投瓦德茲（Framber Valdez）前3局就失掉8分，第4局被紅襪球星康崔拉斯（Willson Contreras）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）擊出陽春砲，瓦德茲對紅襪球星史托瑞（Trevor Story）丟觸身球，引發兩隊板凳清空，瓦德茲當場被三壘審伊亞索納（Dan Iassogna）趕出場。

瓦德茲此戰帳面上先發3局，被敲9安包含3轟，失掉10分其中有7分自責，賞3次三振，丟1次保送、2次觸身球，吞本季第2敗，賽後防禦率為4.57。

擔任紅襪開局投手的莫蘭1局失2分，貝洛7局失1分摘本季第2勝。

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