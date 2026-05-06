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MLB》桑契斯8局10K、哈波雙響砲！費城人擊敗運動家收3連勝

2026/05/06 10:05

桑契斯（左）、哈波。（合成照）桑契斯（左）、哈波。（合成照）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰運動家的費城人，靠著當家明星左投桑契斯（Cristopher Sánchez）主投8局無失分狂飆10次三振的鬼神表現，以及強打哈波（Bryce Harper）單場雙響砲的助威下，以9：1收下3連勝，也是與運動家3連戰的首場勝利，近8場比賽拿到7勝。

費城人前兩局都有得點圈的得分機會，但都無法把握住，直到3局下半哈波相中運動家先發塞維里諾（Luis Severino）的橫掃球，一棒轟出中右外野全壘打牆外的陽春彈，幫助球隊先馳得點。

得到分數後費城人的得分能力又冷卻下來，4到6局的進攻毫無建樹，但來到7局下半，運動家換上第3任投手小萊特（Mark Leiter Jr.）卻先是被敲長打，並發生暴投且投出保送，讓費城人攻佔一、三壘，隨後賈西亞（Adolis García）敲出高飛犧牲打送回1分。

不過攻勢尚未結束，得到分數後馬許（Brandon Marsh）與瑞爾穆托（J.T. Realmuto）再往傷口撒鹽添得2分，也讓運動家換上弗格森（Tyler Ferguson）試圖拆彈，不過一上來面對第1位打者史多特（Bryson Stott）鎖定第1球就出擊，轟出中右外野方向的2分砲，幫助球隊單局灌進5分。

8局下半，費城人不滿足於現況，開局克勞佛（Justin Crawford）與透納（Trea Turner）接連安打再添分數，雖然之後解決掉史瓦伯（Kyle Schwarber），但哈波手感無人可擋，咬中弗格森的內角速球扛成2分打點全壘打，上演單場雙響砲拉開分差。

投手部分，費城人先發桑契斯今天宰制對手，用了97球投完8局，其中69球為好球，被敲出3支短程安打沒有失分，送出多達10次三振且只丟1個保送，寫下本季代表作，伸卡球均速96.2英里（約154.8公里），最快飆到97.5英里（約156.9公里）。

9局上半大幅領先的情況下，費城人派出從左側腹斜肌拉傷中復原的終結者杜蘭（Jhoan Duran）登板，雖然被敲出1安還送出3BB失掉1分，但也送出2K順利收下比賽。

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