MLB》大谷翔平8K好投、防禦率0.97重回防禦率王 本季首度連挨2轟

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天「只投不打」，大谷翔平主投7局失2分，賞8次三振，以防禦率0.97重回大聯盟防禦率王。這是「投手大谷」本季首度投滿7局。道奇8局上打完仍以1比2落後太空人，大谷翔平目前為敗投候選人。

大谷翔平首局讓對手3上3下，還送出2次三振。不過大谷第2局被太空人C.沃克（Christian Walker）敲出左外野陽春砲，這是「投手大谷」本季首度挨轟。大谷翔平連續解決4人後，第3局下被太空人休梅克（Braden Shewmake）擊出左外野陽春砲，大谷連續兩局被擊出全壘打。

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第4局大谷翔平讓對手3上3下，第5局大谷連抓2個出局數後被擊出2安，大谷最後用一顆88.8英里（約142.9公里）的橫掃球，三振太空人球星「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve），化解失分危機。

大谷翔平第6局1出局後，投出觸身球，他連續解決2人解危。大谷第7局讓對手3上3下，完成本季單場最多投球局數。

大谷翔平此戰主投7局用89球，被敲4安，其中挨了2發陽春砲，送出8次三振，賽後防禦率為0.97，全場最快投到101英里（約162.5公里）。

道奇打線直到第8局才靠塔克（Kyle Tucker）的適時安打攻下球隊第1分。

Altuve missed this Shohei Ohtani Sweeper by 2 Altuves. pic.twitter.com/UeMozHShqL — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 6, 2026

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