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MLB》登防禦率王！大谷翔平7局飆8K 連2戰好投都「問天」吞敗

2026/05/06 10:32

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天「只投不打」，大谷主投7局失2分，賞8次三振，以防禦率為0.97重回大聯盟防禦率王。道奇最後在客場以1比2敗給太空人，大谷翔平吞下本季第2敗。

首局大谷翔平讓對手3上3下，不過大谷第2局被太空人C.沃克（Christian Walker）敲出左外野陽春砲，這是「投手大谷」本季首度挨轟。大谷翔平第3局下被太空人休梅克（Braden Shewmake）擊出左外野陽春砲，大谷連續兩局被擊出全壘打。

第4局大谷翔平讓對手3上3下，第5局大谷連抓2個出局數後被擊出2安，大谷最後用一顆88.8英里（約142.9公里）的橫掃球三振太空人球星「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve），化解失分危機。第6局1出局後大谷投出觸身球，他連續解決2人解危。大谷第7局讓對手3上3下，完成投球工作

道奇打線直到第8局才靠塔克（Kyle Tucker）的適時安打攻下球隊第1分。第9局道奇無功而返，最終輸球中止近期的2連勝。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

大谷翔平此戰主投7局是本季單場最多，被敲4安，其中挨了2發陽春砲，送出8次三振，吞本季第2敗，賽後防禦率為0.97，全場最快投到101英里（約162.5公里）。大谷翔平前一場先發交出6局失2分1分自責的好投，仍吞下敗投。

「投手大谷」全場用全場89球中，有38顆四縫線速球，35顆橫掃球，8顆曲球、4顆伸卡球、3顆快速指叉球、1顆滑曲球，共製造15次揮空。

此外，「投手大谷」前一次投滿7局，已經是美國時間2023年7月27日對老虎投出完封勝的時候。

太空人先發投手藍伯特（Peter Lambert）先發7局僅被敲3安，沒有失分，三振、保送各4次，收本季第2勝。

道奇打線全場有6安，整場得點圈8打數僅1安。

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