NBA季後賽》終止對戰12連敗！坎寧安23分率活塞力克騎士搶次輪開門紅

坎寧安。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕活塞今在東部季後賽次輪首戰多點開花，6人得分超過雙位數，一哥坎寧安（Cade Cunningham）攻下全隊最高23分，以111：101力退騎士，搶下開門紅。

頭號種子活塞首輪克服1：3絕境逆勢淘汰魔術，自2008年後再度於季後賽闖進次輪，騎士首輪一樣戰到第7場才擊退暴龍晉級，雙方例行賽4度交手各取2勝平分秋色，兩年前遭騎士開除的活塞主帥畢可史塔夫（J.B. Bickerstaff）將率隊對決前東家，也是另一看點。

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活塞在主場先聲奪人，首節靠坎寧安獨攬10分，加上哈里斯（Tobias Harris）與詹金斯（Daniss Jenkins）輪流輸出，帶著37：21優勢進入次節，騎士隨後展開反撲，打出14：7一波流將分差縮小至個位數，不過活塞有坎寧安穩住陣腳，仍帶著59：46優勢進入下半場。

易籃後，騎士靠斯特魯斯（Max Strus）從板凳挺身而出，單節6投4中包括2記三分球拿下10分，率隊打出30：24在末節開始前追到76：83，騎士決勝節持續追分，倒數5分28秒哈登（James Harden）的3罰俱中助隊追到93：93，但隨後騎士又陷入得分荒，被活塞以一波12：3拉開差距，底特律軍團終場以10分差搶下首勝。

活塞自2007年後再度於季後賽打敗騎士，終結在季後賽對戰騎士的12連敗，坎寧安今19投6中拿下23分、7助攻，哈里斯20分、8籃板，羅賓森（Duncan Robinson）5顆三分球挹注19分，詹金斯替補拿12分。

騎士今團隊命中率45%優於對手的44%，三分球命中率36.8%略遜對手的38.5%，罰球16罰15中，次數不及對手的35罰27中，米契爾（Donovan Mitchell）23分，哈登貢獻22分、8籃板、7助攻，斯特魯斯19分作收。

坎寧安（右）防守哈登（左）。（法新社）

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