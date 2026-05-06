自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》終止對戰12連敗！坎寧安23分率活塞力克騎士搶次輪開門紅

2026/05/06 09:55

坎寧安。（法新社）坎寧安。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕活塞今在東部季後賽次輪首戰多點開花，6人得分超過雙位數，一哥坎寧安（Cade Cunningham）攻下全隊最高23分，以111：101力退騎士，搶下開門紅。

頭號種子活塞首輪克服1：3絕境逆勢淘汰魔術，自2008年後再度於季後賽闖進次輪，騎士首輪一樣戰到第7場才擊退暴龍晉級，雙方例行賽4度交手各取2勝平分秋色，兩年前遭騎士開除的活塞主帥畢可史塔夫（J.B. Bickerstaff）將率隊對決前東家，也是另一看點。

活塞在主場先聲奪人，首節靠坎寧安獨攬10分，加上哈里斯（Tobias Harris）與詹金斯（Daniss Jenkins）輪流輸出，帶著37：21優勢進入次節，騎士隨後展開反撲，打出14：7一波流將分差縮小至個位數，不過活塞有坎寧安穩住陣腳，仍帶著59：46優勢進入下半場。

易籃後，騎士靠斯特魯斯（Max Strus）從板凳挺身而出，單節6投4中包括2記三分球拿下10分，率隊打出30：24在末節開始前追到76：83，騎士決勝節持續追分，倒數5分28秒哈登（James Harden）的3罰俱中助隊追到93：93，但隨後騎士又陷入得分荒，被活塞以一波12：3拉開差距，底特律軍團終場以10分差搶下首勝。

活塞自2007年後再度於季後賽打敗騎士，終結在季後賽對戰騎士的12連敗，坎寧安今19投6中拿下23分、7助攻，哈里斯20分、8籃板，羅賓森（Duncan Robinson）5顆三分球挹注19分，詹金斯替補拿12分。

騎士今團隊命中率45%優於對手的44%，三分球命中率36.8%略遜對手的38.5%，罰球16罰15中，次數不及對手的35罰27中，米契爾（Donovan Mitchell）23分，哈登貢獻22分、8籃板、7助攻，斯特魯斯19分作收。

坎寧安（右）防守哈登（左）。（法新社）坎寧安（右）防守哈登（左）。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中