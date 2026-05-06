MiLB》鄭宗哲強碰丟復健賽的洋基王牌左投！展現高超技巧繳出雙安

鄭宗哲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基王牌左投羅冬（Carlos Rodón）在小聯盟3A迎來第3場復健賽，主投6.1局挨兩發全壘打失掉5分自責分，與台灣好手鄭宗哲也有正面交鋒，從他手中也有兩支安打的表現。

羅冬今天面對紅襪3A掛帥先發，首局就被開路先鋒索賈德（Nick Sogard）敲二壘安打，第3棒加斯柏（Mickey Gasper）相中紅中偏高變速球炸裂2分砲失掉分數。

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2局下半羅冬投出3上3下後，3局下輪到自家隊友出狀況，2出局面對伊頓（Nate Eaton）敲出外野飛球，但左外野手瓊斯（Spencer Jones）出現守備失誤讓打者站上二壘，隨後捕手亨利（Payton Henry）還發生捕逸讓伊頓上三壘，自己控球也瞬間不穩丟出暴投失分，所幸最後讓加斯柏打成飛球抓到3出局。

4局羅冬再飆3上3下，且5局也度過掉分危機，然而6局下順利抓到2出局後，被坎貝爾（Kristian Campbell）逮到紅中滑球一棒開轟，甚至在7下被敲2安丟1保送形成滿壘局面，緊接著戴萊（Jason Delay）擊出帶有1分打點的高飛犧牲打後退場休息，接替的投手克魯茲（Yovanny Cruz）雖也有掉分，但最後成功將傷害化為最小。

羅冬今天主投6.1局，用了83球中有49顆好球，被敲出7支安打失掉6分（5分自責分），送出4次三振與2次保送，還被擊出2支全壘打，目前在小聯盟3場的復健賽共丟了16局，防禦率3.38，每局被上壘率1.00。

除此之外，效力紅襪3A的鄭宗哲也有以先發8棒游擊手之姿面對羅冬，2局下半首打席雖被1球解決，但5局下靠著觸擊成功點成內野安打，7下一二壘有人時故技重施再度觸擊也成功形成安打攻占滿壘，但兩次上壘都未能踩到本壘得分，8下則是被克魯茲三振。

鄭宗哲十分巧妙上演雙安表現，讓他近期連續上壘場次來到第4場，打擊率從賽前的.232上升到.244，進攻指數（OPS）從.806漲到.813，但同時他也連續6場比賽吞K。

羅冬。（資料照，法新社）

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