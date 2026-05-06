MLB》不小心故意的？老虎球星核爆10分後砸人 紅襪教頭嗆軟弱

瓦德茲（中）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎明星左投瓦德茲（Framber Valdez）帳面上僅投3局狂掉10分，還丟出觸身球引發雙方板凳清空。老虎隊最後在主場以3比10敗給紅襪。瓦德茲賽後澄清自己非故意丟觸身球，紅襪代理總教練崔西（Chad Tracy）賽後表明，「我認為是故意的。」

瓦德茲前3局就失掉8分，第4局連續被紅襪球星康崔拉斯（Willson Contreras）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）擊出陽春砲，接著瓦德茲對紅襪球星史托瑞（Trevor Story）丟一顆內角四縫線速球，直接砸中對方，讓史托瑞相當不滿，雙方板凳也清空。瓦德茲當場被三壘審伊亞索納（Dan Iassogna）趕出場。

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雙方板凳一度清空。（法新社）

波士頓媒體《Masslive》報導，史托瑞認為瓦德茲是故意砸人，「我當時已經準備好打擊了，結果那顆球直接飛到我身後、砸在背號附近，我想大家都很清楚是怎麼回事...這幾乎是無可爭辯的。」

對於瓦德茲的行為，崔西直言，「我覺得那很軟弱，而且大家都看到了。他們那邊、我們這邊，我想所有人都看到了。那真的很懦弱。」崔西提到，如果瓦德茲沒有被趕出去，他會感到不滿，「我想以當時的情況來看，那球很明顯，所以他們（裁判們）做出正確的決定。」

瓦德茲賽後透過翻譯表示，「那不是故意的。那不是有意為之。也許看起來像是故意的，但其實不是。」

本季以3年1.15億美元（約新台幣36.6億元）加盟老虎隊的的瓦德茲，此戰先發3局被敲9安包含3轟，失掉10分，其中有7分自責，賞3次三振，丟1次保送、2次觸身球，賽後防禦率為4.57。

Framber Valdez is a fucking loser. This is why you had to take a three-year deal in February, dickhead. pic.twitter.com/YBxigKuw7U — Jared Carrabis （@Jared_Carrabis） May 5, 2026

瓦德茲。（路透）

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