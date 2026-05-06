自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》不小心故意的？老虎球星核爆10分後砸人 紅襪教頭嗆軟弱

2026/05/06 11:40

瓦德茲（中）。（法新社）瓦德茲（中）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎明星左投瓦德茲（Framber Valdez）帳面上僅投3局狂掉10分，還丟出觸身球引發雙方板凳清空。老虎隊最後在主場以3比10敗給紅襪。瓦德茲賽後澄清自己非故意丟觸身球，紅襪代理總教練崔西（Chad Tracy）賽後表明，「我認為是故意的。」

瓦德茲前3局就失掉8分，第4局連續被紅襪球星康崔拉斯（Willson Contreras）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）擊出陽春砲，接著瓦德茲對紅襪球星史托瑞（Trevor Story）丟一顆內角四縫線速球，直接砸中對方，讓史托瑞相當不滿，雙方板凳也清空。瓦德茲當場被三壘審伊亞索納（Dan Iassogna）趕出場。

雙方板凳一度清空。（法新社）雙方板凳一度清空。（法新社）

波士頓媒體《Masslive》報導，史托瑞認為瓦德茲是故意砸人，「我當時已經準備好打擊了，結果那顆球直接飛到我身後、砸在背號附近，我想大家都很清楚是怎麼回事...這幾乎是無可爭辯的。」

對於瓦德茲的行為，崔西直言，「我覺得那很軟弱，而且大家都看到了。他們那邊、我們這邊，我想所有人都看到了。那真的很懦弱。」崔西提到，如果瓦德茲沒有被趕出去，他會感到不滿，「我想以當時的情況來看，那球很明顯，所以他們（裁判們）做出正確的決定。」

瓦德茲賽後透過翻譯表示，「那不是故意的。那不是有意為之。也許看起來像是故意的，但其實不是。」

本季以3年1.15億美元（約新台幣36.6億元）加盟老虎隊的的瓦德茲，此戰先發3局被敲9安包含3轟，失掉10分，其中有7分自責，賞3次三振，丟1次保送、2次觸身球，賽後防禦率為4.57。

瓦德茲。（路透）瓦德茲。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中