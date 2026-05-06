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NBA季後賽》詹姆斯繳全場最高27分無用 雷霆擊敗湖人奪首勝

2026/05/06 11:16

詹姆斯（右）防守雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（左）。（法新社）詹姆斯（右）防守雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（左）。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕雷霆今天在西部準決賽首戰迎戰湖人，霍姆格倫（Chet Holmgren）攻下全隊最高24分、12籃板，助隊以108：90獲勝，系列賽取得1：0領先，拔得頭籌。

西部龍頭雷霆在首輪系列賽橫掃太陽，早早晉級，而湖人則是和火箭打了6場系列賽才以4：2勝出。雖然里維斯（Austin Reaves）在上階段回歸，但「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）持續因傷缺陣當中，即便無法出賽，今天他依舊隨隊飛往客場。

雷霆今天上半場團隊命中率達到53%，三分球命中率也突破5成，霍姆格倫繳出全隊最高18分，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）兩節打完進帳12分；湖人方面，詹姆斯（LeBron James）攻下全隊最高16分，半場打完雷霆暫時以61：53領先。

湖人在第3節靠著史馬特（Marcus Smart）、八村壘發揮迎頭趕上，甚至追到5分以內，但雷霆很快反擊，維持優勢。末節雷霆靠著麥肯（Jared McCain）連續命中三分球，擴大到雙位數領先，奠定勝基。

雷霆霍姆格倫繳出全隊最高24分、12籃板，吉爾吉斯亞歷山大貢獻18分；湖人方面，詹姆斯攻下全場最高27分、6助攻，八村壘18分次之。

霍姆格倫。（法新社）霍姆格倫。（法新社）

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