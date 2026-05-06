MLB》連兩場說再見！小熊一壘強打敲追平轟+再見安打、豪奪主場13連勝

布許在延長賽擊出再見安打，幫助小熊拿下勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕與紅人進行3連戰第2場比賽的小熊，今天靠著一壘強打布許（Michael Busch）8局敲出追平比數的全壘打，並在10局下擊出再見安打，幫助球隊以3：2氣走對手取得7連勝，同時也是主場的13連勝。

小熊今天推派泰昂（Jameson Taillon）掛帥先發，但在首局面對到2棒的布雷戴（JJ Bleday）投出紅中偏高變速球挨轟掉分，不過2、3兩局回穩送出6上6下，4局迎來滿壘狀況仍順利度過危機，並在5局連續解決3名打者。

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比賽進入6局上半，泰昂雖然接連讓克魯茲（Elly De La Cruz）與史都華（Sal Stewart）出局，但對到洛爾（Nathaniel Lowe）投出內角低卡特球卻被一棒逮中，敲出右外野方向的平射砲，也把泰昂給打退場。

前6局被狠狠壓制的小熊打線，在7局下半找回火力，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲出安打後展現腳程盜壘，接著霍納（Nico Hoerner）選到保送，柏格曼（Alex Bregman）再補上安打讓分差追到僅剩1分。

8局下半紅人換上山提蘭（Tony Santillan）中繼，縱使解決掉球星史萬森（Dansby Swanson），但布許站出來拯救球隊，鎖定94英里（約151.3公里）速球敲出追平轟，將比賽帶入延長。

10局上二壘有人的突破僵局制延長賽，羅里森（Ryan Rolison）強力壓制飆2K無失分，讓下個半局小熊取得帶走比賽的絕佳機會，最終順利靠著今天有全壘打的布許擊出再見安打，成為這場比賽的英雄，讓羅里森也收下勝投。

上一場小熊面對紅人的比賽，最終球隊在康佛托（Michael Conforto）第9局的代打再見全壘打之下贏得勝利，這也是小熊連續兩場比賽都以再見方式拿下比賽。

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