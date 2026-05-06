MLB》不認為因為投球才打不好！大谷翔平談連24打席0安低潮主因

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天「只投不打」，主投7局失掉2分、送出8次三振。道奇最後在客場以1比2敗給太空人，「投手大谷」吞先發2連敗。對於近期連續24打席0安，大谷翔平表示，不認為投球有影響到打擊，主要還是在揮棒的問題。

大谷翔平此戰主投7局，被敲4安，其中挨2發陽春砲失2分，賽後防禦率以0.97登大聯盟防禦率王。大谷翔平賽後坦言，「那真的失投了，完全投到和我原本想要的位置相反的地方。如果執行投球得更好，我想應該不會變成全壘打，不過對方的揮擊也確實很出色。」

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道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪表示，大谷翔平先發登板投球，可能影響打擊，「我確實認為，這些打擊低潮有一部分可能與疲勞有關。」羅伯斯說，「投球方面，先發當天本身就是負荷……隔天還要上場打擊，身體得承受前一天登板後帶來的消耗。所以光是這兩天，就已經對打擊造成影響。」

日媒《體育日本》報導，大谷翔平賽後受訪表示，球隊整體的進攻狀況，包含自己在內，其實都不是很好，「我想，現在專心投球或許對球隊比較能帶來好的結果。如果我自己的狀態夠好，應該就會變成希望我上場打擊的情況。現階段最重要的，還是先把自己的狀態提升起來。」

至於是否因為投球而影響打擊，大谷翔平表示，「我不太認為是這樣。球季中本來就會有狀態下滑的時期，現在就是一邊摸索好與不好的地方的階段。雖然狀況不好，但我也不認為會差到這麼久都打不出安打。除了選到保送之外，當球打進場內時，要想辦法產生好的結果，我認為還是需要穩定且良好的打擊準備動作，以及完整的揮棒。」

大谷翔平指出，目前最大的問題應該還是揮棒軌跡，「我原本以為只是打擊站姿的問題，但現在感覺可能還有其他幾個因素。接下來會一邊嘗試、一邊找出真正的原因，只要能清楚知道問題在哪裡，我想就能更輕鬆地站上打擊區。」

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