MLB》洋基重擊讓「地表最強投」失6分！ 條紋軍近17戰收15勝

奇澤姆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠明星二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、麥克曼恩（Ryan McMahon）、高德施密特（Paul Goldschmidt）今天相繼開轟，幫助洋基在主場以7比4擊敗遊騎兵。洋基近17戰收15勝，讓奇澤姆賽後直呼，「現在休息室裡的氣氛真的嗨到不行，「大家現在都處在非常棒的狀態，我們只想盡可能把這股氣勢延續下去。」

洋基22歲大物火球男E.羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）開賽不穩，被敲高飛犧牲打、適時安打、以及發生暴投，單局失掉3分。

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洋基今面對遊騎兵王牌德葛隆（Jacob deGrom），首局洋基球星貝林傑（Cody Bellinger）擊出關鍵二壘安打追回1分，第2局麥克曼恩擊出追平兩分砲，雙方戰成3比3平手。第6局奇澤姆揮出右外野超前陽春砲，幫助洋基超前比數。

德葛隆第7局續投，1出局連續被敲2安，包含洋基快腿卡巴耶羅（José Caballero）突襲短打形成內野安打。德葛隆這時被換下場，接替投球的畢克斯（Jalen Beeks）在2出局後敬遠「法官」賈吉（Aaron Judge），卻被貝林傑擊出清壘二壘安打。高德施密特第8局擊出陽春砲追加保險分，遊騎兵第9局追回1分，最終洋基仍收下勝利。

E.羅德里奎茲主投4.2局失3分無關勝敗，黑德里克（Brent Headrick）1.1局無失分收本季第2勝。終結者貝納（David Bednar）1.2局失1分，收本季第10次救援成功。

德葛隆此戰先發6.1局被敲7安，包含挨了2轟，失掉6分，賞7次三振、丟1次保送，吞本季第2敗，賽後防禦率為3.11。

洋基團隊先發投手防禦率為2.77是全大聯盟最佳，也讓洋基以25勝11敗獨居美聯龍頭。

Jazz Chisholm Jr. takes Jacob deGrom deep for the lead! pic.twitter.com/zzvtLYvJpk — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） May 6, 2026

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