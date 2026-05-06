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亞運特展開幕 「遠洋」雙李部長互虧又暖心

2026/05/06 12:10

文化部長李遠（左）、運動部長李洋（右）同框接受媒體訪問。（記者洪瑞琴攝）文化部長李遠（左）、運動部長李洋（右）同框接受媒體訪問。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「亞洲在場－台灣與亞洲運動會特展」，台灣首度以亞運為題的國家級特展，今（6）日在台灣歷史博物館開幕。文化部長李遠與運動部長李洋同台互動，「雙李部長、遠洋首航」一來一往妙語如珠，逗得全場笑聲不斷。

李洋一開口就自嘲「最怕致詞」，直言這次可能是「最難的1次」，還幽默補上一句：「亞運我只拿銅牌，所以這次沒有被展覽。」語氣逗趣。他也鼓勵民眾走進展場，強調這不只是運動歷史的回顧，更是一種能啟發帶回力量，「看完之後，在自己的人生賽場上也不要氣餒，不要放棄精神，這就是台灣的韌性」。

輪到李遠上台，先笑著接話稱讚李洋「講得不錯」，還公開坦言自己「最怕演講，因為會亂講」，再度引發笑聲。李遠指出運動最能激發熱血、凝聚向心力，而文化則帶來信心與團結，「觀展最後只會有一個感覺，就是生命共同體。」

他進一步表示，特展不只是運動員的成績，更呈現戰後亞洲的歷史變遷與台灣在國際舞台上的身分轉換。「我們用不同的名字參加亞運，但『我們還是我們』。」透過運動，更容易看見這份共同體的存在。

談到兩人搭檔，李遠也不忘幽默一筆：「李洋年輕一點，我年紀大一點，我們兩個加起來除以二剛好」。

李遠也透露，未來文化部與運動部將有更多合作，包括與公共媒體攜手推動運動內容發展。他提到，已請李洋協助推薦具代表性的運動員參與公共電視董監事提名，期待未來能打造專屬運動頻道，讓更多人透過影像看見台灣運動員的故事與歷史。

「亞洲在場:台灣與亞洲運動會特展」，今日在國立台灣歷史博物館盛大開幕。（記者洪瑞琴攝）「亞洲在場:台灣與亞洲運動會特展」，今日在國立台灣歷史博物館盛大開幕。（記者洪瑞琴攝）

文化部長李遠致詞。（記者洪瑞琴攝）文化部長李遠致詞。（記者洪瑞琴攝）

運動部長李洋致詞。（記者洪瑞琴攝）運動部長李洋致詞。（記者洪瑞琴攝）

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