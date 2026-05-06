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NBA季後賽》全場僅拿8分 里維斯創湖人近35年來「最鐵」隊史紀錄

2026/05/06 12:10

里維斯（左）。（法新社）里維斯（左）。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天在西部準決賽首戰以90：108不敵雷霆。季後賽首輪傷癒回歸的里維斯（Austin Reaves）狀態不理想，全場16投僅3中，命中率僅18.8%，創下隊史近35年來出手至少15次情況下，季後賽命中率最差紀錄。

里維斯在上一輪季後賽因傷缺席，回歸後前兩場平均貢獻18.5分、3.5籃板、4助攻。不過，今天面對雷霆，里維斯狀態並不理想，全場16投僅3中，三分球5次出手盡墨，總共拿下8分、5籃板、6助攻。

外媒指出，里維斯這場比賽命中率只有18.8%，創下湖人過去35年來季後賽出手至少15次以上，最低命中率的隊史紀錄。

對於里維斯低迷表現，當家一哥詹姆斯（LeBron James）為他說話，「我們知道他能夠投籃得分，也知道他能有所作為，但在賽季末缺席了1個月，我們正努力讓他重返受傷前的狀態。」

詹姆斯認為，里維斯缺席了一段時間，投籃狀況不理想或有其他問題都是情理之中，「但他的存在還是對我們有幫助。」

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