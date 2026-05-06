雙部會聯手！亞運特展南方首航 珍貴文物重現台灣榮耀時刻

「亞洲在場:台灣與亞洲運動會特展」開幕式，台史博館長張隆志（左起）、運動部長李洋、文化部長李遠、台南市長黃偉哲共同主持。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「亞洲在場：台灣與亞洲運動會特展」今（6）日於國立台灣歷史博物館盛大開幕。這不僅是台灣首度以亞運為題的國家級特展，更象徵文化部與運動部「遠洋合作」正式首航南方。透過運動記憶的系統性保存，將賽場上的瞬間榮耀，轉化為全民共享的文化資產，讓運動不只是競技，更是觸手可及的日常生活。

「亞洲在場」特展展出包含1958年東京亞運的足球金牌、「亞洲鐵人」楊傳廣銅像、「拳擊女王」陳念琴與「台灣最速男」楊俊瀚等選手的個人裝備等近百件珍貴文物、歷史照片與貼身物件，帶領觀眾穿梭台灣參與亞運半世紀的歷程，內容涵蓋亞運起源與獨特運動項目，也剖析代表團更迭背後的身分角力與政治張力。

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展場同時呈現多件運動員見證榮耀的珍貴物件，包括田徑名將吳阿民的運動鞋、「三鐵皇后」吳錦雲的訓練課表手稿，以及楊俊瀚與黃玉霖於2023年杭州亞運的比賽裝備等，從運動明星的成長軌跡，到亞運與台灣社會集體情感的連結，邀請大眾從不同視角重新思考運動的本質，不只是身體極限的挑戰，更是國家與個人定位交織的縮影。

成功大學歷史學系團隊協助館方重新梳理亞運歷史與運動員生命軌跡，並由國家運動訓練中心支援文物借展。

展覽將配合名古屋亞運，持續展至10月18日，邀請全民一起「在場」。系列推廣活動也同步登場，首場將於5月10日由「十項運動國寶」吳阿民與策展人謝仕淵對談，帶領民眾認識台灣田徑運動的精彩故事。

今日開幕活動，文化部長李遠、運動部長李洋、台南市長黃偉哲、台史博館長張隆志、策展人成功大學歷史系副教授謝仕淵與各界代表出席盛會。世界冠軍街舞團體築夢者Dream Runnerz帶來霹靂舞演出；霹靂舞已列為2026年亞運正式比賽項目，台灣選手正積極備戰，透過跨界演出延續國內對亞運賽事的關注。

楊傳廣銅像展區。（記者洪瑞琴攝）

文化部長李遠（右）、運動部長李洋（中）觀展，由策展人成大歷史系副教授謝仕淵導覽（左）。（記者洪瑞琴攝）

田徑名將吳阿民的運動鞋。（記者洪瑞琴攝）

代表團隊服反映出台灣身分角力與政治張力。（記者洪瑞琴攝）

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