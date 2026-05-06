TPBL》家務事爭議延燒 高國豪打破沉默致歉：與妻子協商離婚、將專注賽場

高國豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹攻城獅球星高國豪近日又因「家務事」登上媒體版面，其妻子表示已對兩名女子提出侵害配偶權之行為提出告訴，聯盟昨晚也出面回應。今天高國豪本人打破沉默，他在社群媒體上向外界致歉，他強調，和妻子已經進入離婚協商程序，而現階段正值球隊賽季關鍵時刻，將專注於賽場。

攻城獅這季闖進季後賽，但高國豪再度因為「家務事」佔據媒體版面。高國豪的妻子日前表示，已針對兩名女性於同一期間涉及侵害配偶權之行為提起告訴，並已進入法律程序；昨天聯盟回應，由於這起事件屬於民事訴訟，並未涉及刑事案件，不會因為片面資訊就輕易對球員「判死刑」，等於暫時不會對高國豪做出懲處。

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不過，高國豪妻子昨天又在社群媒體上曬出他和攻城獅總經理張樹人的對話截圖，她對於聯盟發言感到不滿，也希望能夠獲得澄清。

高國豪今天總算打破沉默，他在社群媒體上表示，對於私人領域的事情占用社會資源感到抱歉，「目前我與妻子進入離婚協商程序，為保護家人隱私並確保相關法律流程順利進行，我會以冷靜、負責的態度處理後續事宜。」

高國豪表示，自己明白身為公眾人物須時刻注意言行對社會的影響，會虛心接受各界批評與指教，「現在正值賽季關鍵時刻，我不希望個人事務影響球隊專注度與節奏，我會全力回歸球場，專注於比賽任務，再次向受到影響的所有人致歉。」

高國豪聲明全文。（取自高國豪IG）

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