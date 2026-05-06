MLB》生涯首安棒打巨人王牌！宋成文初先發敲雙安助教士逆轉

宋成文今天敲出大聯盟生涯首安，幫助教士逆轉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年旅美加入聖地牙哥教士的南韓好手宋成文，今天迎來大聯盟生涯初先發就敲出首安，幫助球隊以10：5逆轉擊敗巨人。

目前29歲的宋成文在今年以4年1500萬美元的合約加盟教士，4月27日曾以代跑身分上陣迎來大聯盟首秀，但沒有打擊機會，隔天就被降到3A，不過不久後的今天再度重返，並以9棒二壘手之姿迎來生涯初先發。

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3局上半首打席面對巨人王牌韋伯（Logan Webb）擊成飛球出局，4局上教士打線火力全開，宋成文也迎來第2次打擊機會，在一、二壘有人且球隊落後1分的情況下，相中89.1英里（約143.4公里）的卡特球打成落在左外野警戒區的深遠二壘安打，送回2分超前比數，生涯在大聯盟的首安就幫助球隊建功，隨後就被梅里爾（Jackson Merrill）的安打送回本壘得分。

宋成文的這支安打擊球初速高達100.8英里（約162.2公里），距離374英尺，仰角23度，根據數據網站《Baseball Savant》顯示，這顆球在30座大聯盟球場中只有小熊主場瑞格利球場（Wrigley Field）才會形成全壘打。

5上宋成文敲出軟弱滾地球出局，不過在8局上面對到桑托斯（Gregory Santos）打成一壘方向的彈跳球，桑托斯下丘處理卻未能到位還一度踢到球，讓打者形成一支幸運的內野安打，接著展現腳程跑出大聯盟首盜後，靠著捕手羅德里奎茲（Jesus Rodriguez）傳球失誤上三壘，並又一次憑藉梅里爾的安打回來得分。

宋成文今天累積4打數敲出雙安跑回2分，並帶有2分打點，首安、首盜、首得分與首打點同場出爐，進攻指數（OPS）1.250。

今天教士打線全場敲出14支安打，除了宋成文外，梅里爾與安杜哈爾（Miguel Andujar）皆有3安「猛打賞」的表現，西茲（Gavin Sheets）與柏格特（Xander Bogaerts）則都有2支安打，幫助球隊逆轉奪勝。

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